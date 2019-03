Papera Buffon | la pagella de l’Equipe è esagerata | il voto è umiliante

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il PSG rivede i fantasmi. Si ferma incredibilmente agli ottavi di finale la corsa dei francesi, capaci di farsi rimontare in casa dallo United dopo lo 0-2 dell’Old Trafford. Protagonista in negativo è Gigi, che in occasione dell’1-2 inglese commette un errore decisivo favorendo il tap-in a porta vuota di Lukaku.E la stampa francese non fa nulla per mascherare l’errore, anzi ci va giù pesante nelle pagelle della gara. Ilde “l’Equipe” è un esagerato 2, accompagnato dalla frase: “I giocatori del PSG sono stati penalizzati dalle sue papere contro il Manchester United durante una serata da incubo”.Les joueurs du PSG ont été pénalisés par leurs boulettes face à Manchester United lors d’une soirée cauchemardesque > #PSGMUN pic.twitter.com/iCpDKhEQW7— L’ÉQUIPE (@lequipe) 6 marzo 2019L'articolo ...

pisto_gol : Il Calcio a volte è ingiusto, come la vita: il PSG domina tutte e due le partite, vince 2:0 a Old Trafford ma perde… - officialmaz : Leggo di gente che festeggia l'eliminazione (con papera e rigore a tempo scaduto) di @gianluigibuffon e del… - tuttosport : #Champions, papera #Buffon, doppio #Lukaku e #Rashford: il #ManchesterUnited elimina il #PSG -