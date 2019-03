Mangiare con gusto anche col diabete con le ricette di Heinz Beck

Il sale nuoce gravemente alla salute - soprattutto quella del cuore : ecco 5 semplici consigli per ridurne il consumo ma Mangiare con gusto : E’ necessario ridurre il consumo di sale a tavola, il quale, secondo l’Oms, non dovrebbe superare i 5 grammi giornalieri. A ricordarlo è il ministero della salute, in occasione della Settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale, che si celebra dal 4 al 10 marzo. L’iniziativa, promossa dalla World Action on Salt & Health (WASH), si svolge con partner in 100 Paesi del mondo ed è ...

Neanche gli influencer potrebbero convincere i vostri figli a Mangiare sano (ma si possono rivelare un cattivo esempio) : (foto: Click&Boo via Getty Images) Blogger, vlogger e influencer hanno un ampio impatto anche in materia di abitudini legate alla salute, come l’alimentazione. I personaggi dei social media più famosi e seguiti, infatti, possono avere un ruolo anche nelle scelte alimentari dei bambini. A mostrarlo è uno studio coordinato dall’Università di Liverpool, che svela che modelli dietetici non salutari, diffusi da personaggi influenti ...

Reflusso gastroesofageo - cosa Mangiare e cosa evitare : i consigli della nutrizionista : “Evidenze scientifiche hanno confermato che un’alimentazione squilibrata e uno stile di vita stressante rientrano tra i...

Sardegna - Berlusconi al candidato Solinas : ‘Non Mangiare il viagra - ti regalo mie pillole’ : Il 24 febbraio si terranno in Sardegna le elezioni regionali e il leader di Forza Italia quest’oggi ha tenuto un comizio ad Olbia per parlare della situazione politica ed economica attuale che sta attraversando il nostro Paese. Nel corso dell’intervento, il Cavaliere ha invitato tutta la cittadinanza a votare per la coalizione di centrodestra (formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Partito d’Azione Sardo, altri movimenti e liste ...

Dieta contro l'influenza : ecco cosa Mangiare : La Dieta contro l'influenza si basa sul consumo di alcuni alimenti che aiutano a stare meglio o ad allontanare la possibilità di beccarsi l'influenza.

I tumori si affrontano anche con l’alimentazione : ecco cosa Mangiare e cosa evitare : L’alimentazione è fondamentale per la nostra salute e per il nostro benessere. In particolare un’alimentazione equilibrata ci aiuta a prevenire molte patologie che al giorno d’oggi sembrano essere diventate la regola. Persino il cancro può essere prevenuto e affrontato grazie a ciò che mangiamo. Secondo una ricerca portato a termine dall’oncologa Maria Rosa Di Fazio, autrice del libro ‘mangiare bene per sconfiggere il male’, ...

Voglio Mangiare il tuo pancreas film al cinema : recensione e sconto biglietti : Voglio mangiare il tuo pancreas è tra i film al cinema in uscita il 21-22-23 gennaio 2019. Il lungometraggio, per la prima volta nelle sale italiane, è una pellicola d’animazione del 2018, diretta da Shinichiro Ushijima, che chiude la Stagione degli Anime al cinema 2018/2019 distribuita da Nexo Digital. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, recensione e qualche curiosità sul film.SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL ...

L’inverno ci offre la miglior cura contro l’influenza : basta Mangiare i giusti prodotti di stagione : Mangiate frutta e verdura di stagione. Quante volte ci siamo sentiti dare questo consiglio? E quante volte lo abbiamo seguito? Ebbene, non è solo un semplice luogo comune o un modo in più per essere ‘integralisti’ della corretta alimentazione, ma si tratta di un vero e proprio rimedio naturale contro il malanni di stagione, influenza in primis. Le difese immunitarie in questo periodo, si sa, sono basse e indifese, ma frutta e verdura ...

Dieta della scrivania : 5 pasti da Mangiare in ufficio con poche calorie : Si può dimagrire anche in ufficio, passando ore dietro la scrivania? Certo! Basta seguire la Dieta giusta e scegliere dei pasti con poche calorie e ottimi valori nutrizionali. Il lavoro in ufficio spesso è il peggiore nemico della Dieta. Prima di tutto perché si ha la necessità di mangiare qualcosa di veloce, un’esigenza che spesso non va di pari passo con pasti sani e leggeri. Così il più delle volte, complice il poco tempo, ci troviamo a ...

Ceglie Messapica - inizia la stagione teatrale Si parte con il teatro da Mangiare : La stagione teatrale 2019 riprende a febbraio, per concludersi ad aprile, alternando spettacoli nati a Ceglie Messapica con altri di artisti conosciuti del panorama nazionale: il 21 febbraio in ...

Dieta contro il grasso addominale : cosa Mangiare per avere la pancia piatta : Digestione lenta, un’alimentazione sbagliata o problemi intestinali, sono tante le cause della pancia gonfia. Per eliminare il grasso addominale e il gonfiore, basta seguire una Dieta specifica. avere una pancia piatta è il sogno di moltissime persone, che spesso si trovano a fare i conti con gonfiori e rotolini di grasso. La Dieta studiata per risolvere questo problema si basa su un alto consumo di fibre, che migliorano la digestione, ...