Il Teatro delle Albe querelato per il testo anti mafie dall' ex sindaco di Brescello

La Storia d'Ita - g - lia - sabato 9 al Teatro delle Arti. : « Grazie a Gianluca Tortora torno a Salerno " dice la Monetti che da quattro anni autoproduce i suoi spettacoli - l'ultima volta era il 2016. Fui ospite al Nuovo con Ti amo, sei perfetto, ora cambia"...

Furto al Teatro delle Commedie - Nogarin : 'Indecente colpire i luoghi della cultura' : ... di modo che si possa immediatamente riallestire gli interni per gli spettacoli. E in settimana incontrerò i gestori del Teatro per capire in che modo possiamo dare loro una mano a ripartire". "A ...

Grande successo per “Mò me lo segno” al Teatro delle Muse : Grande successo per il tributo a Massimo Troisi al Teatro delle Muse con “Mò me lo segno” ed entusiasmo per i “Postini Salva-Cuore” che hanno girato per la città nel ricordo dell’artista. In “Mò me lo segno”, in scena fino al 3 marzo al Teatro delle Muse, riviviamo quelli che erano i pensieri di Massimo Troisi , le sue idee, il suo essere artista, ma non solo, in uno spettacolo dalle mille sfumature scritto e diretto da Geppi Di Stasio. Lo ...

La magia delle bolle a Teatro : Sabato 16 febbraio, alle 20.45, a Zoppola, va in scena 'Il sogno, bubble & Clown show'. Se pensate di aver visto tutto, fermatevi a guardare questo! Uno spettacolo unico nel suo genere vi incanterà ...

SALE DELLE LANGHE/ Una serata a Teatro con la compagnia teatrale "Crica del Borgat" : SERGIO RIZZO - Venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 21 a SALE DELLE LANGHE in provincia di Cuneo, l'Associazione Polisportiva SALEse presenta la compagnia teatrale "Crica del Borgat" di Mondovì che ...

Google usa l’Intelligenza Artificiale per farvi giocare con il Teatro delle ombre cinesi : L’Intelligenza Artificiale si mette al servizio delle ombre cinesi. Se vi state chiedendo cosa c’entra l’antichissima arte delle ombre con un computer, la risposta è molto semplice. Google ha messo online la pagina Shadow Art che permette di giocare con le ombre in maniera del tutto nuova e appassionante. Si tratta di un gioco che si esegue all’interno della pagina del browser – quindi non occorre installare nulla sul PC, ...

Il Giuoco delle Parti al Teatro Anfitrione dal 6 al 24 febbraio : Torna al Teatro Anfitrione una nuova regia di Marco Belocchi. Dopo gli applausi e i sold out della scorsa stagione con La Bisbetica Domata quest’anno l’attore e regista porta in scena il testo di Pirandello: Il Giuoco delle Parti. In scena con lo stesso Belocchi, Eleonora Pariante, Paolo De Giorgio, Giustino De Filippis, Gianfranco Teodoro, Alessio Pedica, Francesca Di Meglio. Leone Gala, uomo di mezza età, è sposato con Silia, ...

Teatro delle Sfide - al via il ciclo di spettacoli-incontri 'Risorse umane' : Al via il ciclo di spettacoli/incontri 'Risorse umane'. Una serie di cinque appuntamenti dove pubblico e artisti, tramite proposte teatrali e dentro il Teatro, si confrontano su vari e importanti temi. Si apre con l'...

Dal mondo delle fate a New York - arriva al Teatro Manzoni la favola della principessa Giselle : Una favola in cui tutti i classici luoghi comuni vengono rivisti e stravolti in maniera parodistica, ironica e divertente. arriva a Teatro 'Come un incanto', la storia ispirata al film Disney ma ...

Divertimento - riflessione - musical - ragazzi : tutto il programma del Teatro delle Api : Una stagione di livello eccellente con spettacoli ed artisti di grande interesse'. Tocca all'assessore alla cultura Luca Piermartiri illustrare il programma fuori abbonamento, altrettanto ricco di ...

Al Teatro delle Arti di Salerno torna 'C'era una volta' : primo appuntamento con 'Bollicinema' : Domenica 20 gennaio riprende al Teatro delle Arti di Salerno "C'era una Volta", la rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell'Arte giunta alla settima edizione. Ad aprire la rassegna la Compagnia New Age Animazione che andrà in scena con " Bollicinema Show ". Non uno spettacolo, ma un ...

Teatro per alunni delle elementari : ... Yen Shen, Cenerentola e le altre" della Compagnia "Bachalòm Teatro" , TO, ; "Buonanotte Martina" sarà un appuntamento che prevede gestualità e pantomima, mentre gli altri spettacoli saranno ...

Al Teatro delle Api di Porto Sant'Elpidio - sabato 12 - in scena lo spettacolo "Undicesima Serata Dialettale" : La manifestazioni giunta all'undicesima edizione si colloca tra gli spettacoli di beneficenza più longevi della città. L'ingresso è gratuito.

Inaugura a Reggio Emilia la Casa delle Storie del Teatro dell'Orsa : I musicisti Gaetano Nenna e Claudia Catellani, storici collaboratori del Teatro dell'Orsa, eseguiranno brani tratti da alcuni fortunati spettacoli della Compagnia. Sabato 12 gennaio, dalle 17 alle 24.