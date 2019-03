I benefici di giocare a golf

gqitalia

(Di giovedì 7 marzo 2019) Se è lo sport più praticato al mondo (70 milioni di persone, 30 solo negli States, quasi 100mila in Italia, con un incremento negli ultimi dieci anni del 26% di giocatori adulti e del 58% di junior, gli under 18) un motivo ci sarà, e non è quello che sul green si fanno affari: da tempo ilè diventato uno sport di socializzazione, a partire dall'usanza di darsi del tu sul campo, e se ciò è successo nonostante un costo di ingresso sicuramente più alto rispetto ad altri sport (dall'attrezzatura ai campi) è perché ti basta provare una volta per scrollarti di dosso quell'idea un po' blasè, snob ed elitaria che ancora in molti hanno. Ilè sfidante e competitivo, ed è il motivo per cui piace molto a tantissimi ex sportivi e professionisti di altre discipline, ma è anche rilassante e molto ...

tarothy : con le pietre magiche non si può giocare come coi sassolini nei prati, vanno coccolate e curate, purificate e va in… - blutharsch73 : @catenaaurea66 @paolo_shark Smettila di giocare coi fantasmi. Leggi Gramsci. Tanto. A fondo. Ne avrai grandi benefici. ?? - emme_roberto : @andrea_bignami @SkyTG24 @alessio_rss @ramella_f @Federauto_IT i numeri del rapporto costi\benefici non son buoni n… -