Diretta U&D | oggi confronto Teresa e Andrea con acceso litigio

(Di giovedì 7 marzo 2019)giovedì 7 marzo Andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne trono classico, il popolarissimo dating show pomeridiano condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata disarà dedicata altraLangella eDal Corso dopo il ''no'' rifilato dal corteggiatore originario di Mirano, alla bella napoletana dopo la scelta di quest'ultima. Ildiracconterà di un'accesa discussione culminata con una sedia sbattuta daproprio nelle vicinanze di, oltre a varie accuse incrociate con la Langella che ha più volte accusato Dal Corso di essere falso e di averla presa in giro.Anticipazioni Uomini e Donne:litigano La puntata inizierà con un lunghissimo sfogo dinel quale la ragazza racconterà di essersi chiusa in sé stessa dopo il periodo difficile immediatamente ...

