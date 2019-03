Dal 7 marzo il volantino MediaWorld XDays con Samsung Galaxy S10 Plus | Huawei P20 Lite e

optimaitalia

(Di giovedì 7 marzo 2019)Oggi 7parte il, la promozione più amata online che arriva finalmente anche in negozio, e che prevede finanziamenti a tasso zero su tutti gli acquisti a partire da 299 euro, in 10, 20 o 25 comode rate mensili.La novità assoluta è rappresentata dalS10, disponibile dall'8: le rate sono 20, da 51.45 euro ciascuna, per un totale di 1029 euro (importo totale del credito e dovuto). Il top di gamma sudcoreano non ha di certo bisogno di presentazioni, ormai tutti lo conoscerete. Acquistando uno traS10, S10e S10e, avrete subito fino a 350 euro per il vostro vecchio smartphone, tramite l'adesione all'iniziativa di permuta 'Value In Store'. Il megastore rosso mette a disposizione anche le varianti S10e da 128GB a 779 euro, S10 da 128 e 512GB a 929 e 1179 euro rispettivamente, S10da 512GB a 1279 ...

adelphiedizioni : Avevamo parlato del ritorno di un’autrice molto amata, ebbene, eccolo qua: Shirley Jackson, “La ragazza scomparsa”,… - Mov5Stelle : Dal 6 marzo sarà possibile inoltrare le domande per il #RedditoDiCittadinanza: tra il 26 e il 30 aprile si riceverà… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Marzo: Il governo appeso al buco. No tav o no Conte: 48 ore per uscire dal tu… -