eurogamer

(Di giovedì 7 marzo 2019) Remedy è sempre stata una compagnia molto legata a Microsoft e, dopo la pubblicazione di Alan Wake e Quantum Break sono stati in molti a rimanere di sasso quando è stato annunciatoalla conferenza E3 2018 di Sony.Come riporta Gamerant,ha tenuto un basso profilo fin dal suo annuncio, ora però grazie ad una recente intervista del game director Mikael Kasurinnen possiamo farci un'idea più precisa del titolo Remedy. Kasurinnen ha affermato che il gioco, tuttavia non è possibile considerarlo completamente tale in quanto le abilità paranormali della protagonista elimineranno facilmente ogni minaccia. Il gioco sarà una pura esperienza per giocatore singolo in cui si raccoglieranno potenziamenti, collezionabili e si risolveranno enigmi.Confermato inoltre il supportocon un paio di DLC che risponderanno ad alcune domande lasciate in ...

Eurogamer_it : #Control presenterà elementi horror, confermati i DLC post lancio - webcomunicati : All'importante appuntamento dell’ISH di Francoforte, IMIT Control System presenterà al mercato internazionale il nu… -