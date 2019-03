Contrasto al legno illegale | da Conlegno un libro per fare chiarezza sulle due diligence

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sono passati ormai sei anni dall’entrata in vigore del Regolamento UE N. 995/2010, il testo con il quale l’Unione Europea ha dichiarato guerra al commercio del. Eppure, più di un lustro dopo, continuano ad esistere difficoltà di interpretazione. Ed è proprio per rendere più accessibile il Regolamento europeo che nasce il“La duedel”che è stato presentato oggi a Roma, presso la sede di FederArredo. All’evento sono intervenuti Angelo Mariano, responsabile dell’area tecnicak di Con, Consorzio servizisughero, e i due autori del volume: Sebastiano Cerullo, Direttore Generale di FederArredo e Segretario Generale di Con, e Maurizio Flick, avvocato genovese da sempre attento ai temi ambientali. Si tratta della seconda edizione del, scritta a due anni dalla prima per dare conto dei cambiamenti che si sono susseguiti nel ...

