8 Marzo | sempre più donne medico | tra 35 e 39 anni “doppiati” i colleghi

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Cresce fra leil fascino del camice bianco. Secondo gli ultimi dati 2019, elaborati negli ultimi giorni dal Ced-Fnomceo (Federazione degli Ordini dei medici) e forniti all’AdnKronos Salute, sono 163.336 lein Italia, contro 210.713 maschi (sono il 56% del totale degli iscritti all’Albo è di 374.049 operatori). Ma la grande crescita dell’onda rosa si registra fra i medici più giovani: se tra i 50 e i 54lesono già la maggioranza (14.247 contro 13.970), scendendo con l’età la presenza femminile aumenta (15.694contro 11.250 uomini tra 45-49, e 18.425contro 10.873 uomini a 40-44), per arrivare al record nella fascia d’eta 35-39: in questo caso lesono quasi il doppio degli uomini (19.556 contro 10.953). Le dottoresse restano maggioranza anche fra i più giovani, ma la differenza si attenua: ...

ilvolo : ROMA SEI MAGNIFICA!!! Grazie a tutti per essere sempre così pieni di entusiasmo, ci date una carica unica al mondo.… - GoalItalia : 4 Marzo 2018 - 4 Marzo 2019 Per sempre qui ?? Ciao Davide ?? #DA13 #Astori - capuanogio : Sarà pure che non gioca bene e che #Piatek non può sempre segnare, ma il #Milan sta facendo una serie di risultati… -