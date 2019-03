Questione migranti e Ong in difesa di Salvini parla il cantante Antonello Venditti

Come l'Ue può risolvere la Questione migranti : Roma, 1 feb., askanews, - E' l'intera Europa che deve farsi carico di aiutarli a casa loro con un grande piano di investimenti. Perché la questione migranti 'non è solo una questione di polizia, di ...

Di Maio : "Questione migranti non è priorità del Paese" : 'Oggi ho voluto fare questa conferenza stampa sui risultati del Governo anche per dire che la questione migranti non è la priorità del Paese'. Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del ...

Maria Venier bacchetta l’Europa per la Questione migranti : è polemica sui social : Mara Venier è finita nella gogna mediatica dopo aver espresso la sua opinione in merito al comportamento dell’Europa sulla gestione degli immigrati. Come spesso accade in questi casi, il popolo del web si è diviso. Alcuni utenti hanno difeso a spada tratta la conduttrice di Domenica In sposandone il pensiero. Altri invece hanno bacchettato in modo piuttosto duro la moglie di Nicola Carraro. Mara Venier lo scorso venerdì è intervenuta nella ...

I Vescovi lombardi contro il decreto Salvini : «L'emergenza migranti non è solo una Questione di ordine pubblico» : ... laboriosità, schiettezza, confronto sincero con la Parola di Dio, sono state le caratteristiche che hanno condotto i presuli ad affrontare i nodi di questa stagione ecclesiale, sociale e politica ...

Salvini contro Claudio Baglioni per la Questione migranti : “Canta che ti passa” : Salvini contro Claudio Baglioni su Twitter dopo le affermazioni del direttore artistico di Sanremo sulla questione migranti. Il vicepresidente del Consiglio ha twittato un articolo de Il Tempo che riassumeva quanto esposto dal cantautore Claudio Baglioni nel corso della conferenza stampa per il Festival di Sanremo 2019, incluse le sue dichiarazioni sulla necessità di accogliere i migranti in Italia. La replica di Matteo Salvini non si è fatta ...

Migranti - lo sbarco dalla Sea Watch e Sea Eye a Malta “è Questione di ore”. Accolti anche in Italia : Svolta nella vicenda dei 49 Migranti da settimane a bordo delle navi ong Sea Watch e Sea Eye al largo delle coste maltesi. «Lo sbarco è questione di ore», ha detto in conferenza stampa il presidente di Malta, Joseph Muscat. «Alle barche delle ong SeaWatch 3 e Albrecht Penck - ha aggiunto - sarà chiesto di lasciare le nostre acque territoriali immed...

