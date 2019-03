Problemi con il sito Reddito di Cittadinanza | dettagli sull’errore con codice Spid

Reddito di cittadinanza parte già con Problemi d'accesso. Di Maio : "È rivoluzione" : È stato attivato sul sito del governo il link per accedere alla pagina dedicata al Reddito di cittadinanza. Come preannunciato, è necessaria un'identità digitale (Spid) per richiedere i moduli, ma per il momento funziona solo con le credenziali di Poste e Tim. Tutte le altre opzioni di Spid danno "errore". Dopo le difficoltà iniziali, sul sito dedicato al Reddito di cittadinanza adesso l'accesso con Spid, l'identità digitale, funziona con tutti ...

Reddito di cittadinanza - Problemi al sito online per l'accesso con Spid : Reddito di cittadinanza , si parte. "Oggi manteniamo una promessa, lo Stato finalmente si occupa degli invisibili, di persone che sono state alla periferia di questo Paese e dei temi politici. Da oggi ...

Porto-Roma - Perotti ammette : “sono tre anni e mezzo che son qua - conosco i Problemi della squadra” : Il giocatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa insieme a Di Francesco, indicando i problemi della formazione giallorossa “Tutto quello che è successo l’anno scorso è positivo, domani è un’altra partita. Magari posso continuare bene. Sarà dura ma abbiamo la voglia di migliorare l’immagine che abbiamo dato sabato nel derby. Domani sarà una prova per dimostrare che siamo pronti“. Così l’attaccante ...

Fastidiosi Problemi WhatsApp con il messaggio “sta scrivendo” : arrivano conferme : L'applicazione di WhatsApp è in continuo sviluppo, come del resto avrete percepito anche negli ultimi giorni al momento della condivisione di un nostro pezzo incentrato sul lancio di nuove emoji per la popolare app di messaggistica. Tuttavia, il lavoro degli sviluppatori deve assolutamente concentrarsi anche su altri aspetti, altrettanto importanti in quanto stiamo parlando di problemi che in qualche modo potrebbero condizionarne l'uso ...

Oroscopo del 17 marzo : Problemi economici per l'Ariete - l'Acquario sia più concreto : Vediamo di seguito quali saranno gli influssi astrali previsti dall'Oroscopo per il giorno 17 marzo. Sono sempre di più le persone che consultano l'Oroscopo quotidiano per avere un'idea di quella che potrebbe essere la loro giornata. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: negli ultimi tempi siete stati tormentati da alcune problematiche di natura finanziaria: finalmente la situazione è destinata a migliorare. Toro: bene in generale la salute, ma ...

I Problemi del clan Bolsonaro con i social : Si è diffuso al punto dal far digerire senza il minimo sussulto " al Brasile, ma anche al resto del mondo " il fatto clamoroso che il giudice Sergio Moro, dopo aver mandato in galera Lula, candidato ...

Ben 47 Problemi di sicurezza seri risolti per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento di marzo : Emergono puntualissimi oggi 5 marzo i primi dettagli riguardanti il nuovo aggiornamento per la sicurezza che verrà messo a disposizione dei vari Samsung Galaxy in commercio nel corso delle prossime settimane. Dopo aver analizzato esattamente un mese fa la patch di febbraio, come forse ricorderete tramite il nostro articolo di allora, tocca pertanto concentrarci sul nuovo pacchetto software. Un antipasto che in qualche modo ci dice cosa sia ...

Sciopero treni dell'8 marzo : Problemi per chi viaggia con Trenitalia - Trenord e Italo : Venerdì 8 marzo 2019, in occasione della Festa della Donna, andrà in scena una protesta femminista globale, che avrà ripercussioni sul normale svolgimento delle attività quotidiane, con scioperi che riguarderanno diversi settori. Come sempre, uno dei comparti più colpiti dagli inevitabili disagi, sarà quello dei trasporti. Oltre ai mezzi pubblici delle maggiori città, lo Sciopero coinvolgerà anche i treni. Chiunque abbia in programma un viaggio ...

Anche l’Europa ha dei Problemi con la net neutrality : (foto: Getty Images) Quello della net neutrality è uno dei principi cardine di internet per come l’abbiamo sempre conosciuta e ne determina gli assetti democratici e di accesso. La net neutrality è l’idea per la quale ogni dato deve essere trattato allo stesso modo mentre transita attraverso un network e senza che gli utenti possano subire discriminazioni sui parametri di accesso e navigazione. Grazie alla net neutrality, per esempio, non è ...

Orgoglio Civico : 'Con la storia dei tre ospedali distolgono l'attenzione dai veri Problemi' : Una classe politica regionale sempre più convinta a cedere pezzi di sanità pubblica attraverso il meccanismo degli appalti verso il privato. La sanità, a nostro parere, non può essere sostituita da ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 - Federico Pellegrino : “Una gara durissima”; Francesco De Fabiani : “Abbiamo avuto Problemi con i materiali” : Un vero e proprio trionfo quello della Norvegia la staffetta 4x10km maschile dei Mondiali 2019 di sci di fondo a Seefeld (Austria). La formazione scandinava formata dal poker d’assi Iversen, Sundby, Roethe e Klaebo, non ha lasciato scampo alla concorrenza e si è imposta con 24 secondi di vantaggio sulla Russia e 1’01″0 sulla Francia. Per l’Italia, invece, notte fonda. Un distacco pesantissimo di 4’42″7 e un ...

F1 – Test Barcellona - Hamilton e Bottas contenti a metà : il britannico pone l’accento su alcuni Problemi : I due piloti della Mercedes hanno commentato i progressi della W10, facendo luce su alcuni problemi incontrati nel corso dei Test Le novità introdotte dalla Mercedes in questa seconda sessione di Test a Barcellona stanno mostrando i frutti sperati, la W10 migliora a vista d’occhio soddisfacendo il palato esigente di Hamilton e Bottas. Nel Day-2 dei Test al Montmelò, i due piloti hanno percorso quasi 200 giri senza avere il benché ...

Il 5G permetterà di risolvere i Problemi di congestione delle attuali reti 4G : Un report di OpenSignal, basato su quasi 600 miliardi di misurazioni, prova a spiegarci come e perché le reti 5G risolveranno i numerosi problemi di congestione. L'articolo Il 5G permetterà di risolvere i problemi di congestione delle attuali reti 4G proviene da TuttoAndroid.

F1 – Test Barcellona : Sebastian Vettel contro le barriere - nuovi Problemi per la Ferrari [GALLERY] : La Ferrari di Vettel ha causato la quarta bandiera rossa di questa mattinata di Test, andando contro le barriere in curva 3 nuovi problemi per la Ferrari nella seconda mattinata di Test a Barcellona, Sebastian Vettel infatti è finito contro le barriere in curva 3 causando la quarta bandiera rossa di giornata. Secondo le prime ipotesi, sarebbe un problema tecnico il motivo dell’uscita di pista del pilota tedesco, tornato subito ai box ...