Legittima difesa | oggi il voto  Di Maio con Salvini | «Non mi entusiasma ma sono leale»|Tv

La riforma della Legittima difesa - spiegata : Sarà approvata oggi alla Camera e probabilmente passerà poi anche al Senato: non piace al Movimento 5 Stelle e al PD, ma secondo gli esperti non cambierà granché

Di Maio : "Legittima difesa non mi entusiasma - ma è nel contratto. Il governo non cadrà sulla Tav" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, è stato stamane ospite di Radio Rtl 102.5. Il vicepremier del governo Conte è stato “incalzato” su diverse tematiche dell’attualità politica, tra cui la “legittima difesa”, che oggi dovrebbe essere approvata alla Camera dei Deputati. "Sicuramente questa è una legge della Lega. Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S non è che ci fosse tutto questo ...

Legittima difesa al fotofinish : ecco tutto quello che cambia : Siamo al fotofinish. Matteo Salvini assicura che la legge sulla Legittima difesa arriverà a marzo. Quindi ci siamo. Ieri la Camera ha votato gli articoli della riforma tanto voluta dalla Lega e dal centrodestra. Il via libera definitivo arriverà oggi. Una volta ottenuto l'ok di Montecitorio, il testo dovrà tornare al Senato per una nuova votazione (nel testo arrivato alla camera c'era un errore sulle coperture, subito sanato da un emendamento ...

A chi giova questa riforma sulla Legittima difesa? : La riforma della legittima difesa è al centro dell'agenda politica e del dibattito pubblico, essendo prevista per oggi la votazione del testo alla Camera e l'invio al Senato per la lettura definitiva.A preparare sul piano mediatico e sul terreno della propaganda il ritorno alla Camera del testo di legge, dopo la sospensione, è stata della visita del ministro dell'Interno presso il carcere di Piacenza, dove si è recato per ...

Legittima difesa - oggi il voto chiave. Di Maio freddo con Salvini - rischio franchi tiratori M5S contro la Lega : il giorno dell'esame chiave per l'approvazione della riforma più chiara a Matteo Salvini: la Legittima difesa

Legittima difesa - il voto chiave Di Maio freddo con Salvini : «È un messaggio sbagliato» : Atteso il via libera alla Camera per la riforma Salvini. Il centrodestra si ricompatta, mentre Di Maio: «È un messaggio sbagliato: poco entusiasmo, così come non lo avevano i leghisti sull’Anticorruzione». Almeno 30 i deputati grillini contrari

Luigi Di Maio minaccia Matteo Salvini sulla Legittima difesa : "Quella legge non ci piace" : Una minaccia velata da parte del M5s sulla legittima difesa. A parlare è Luigi Di Maio, che spiega come il provvedimento voluto dalla Lega e Matteo Salvini "non entusiasma" i grillini. Spiega il capetto politico: "Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S - sottolinea Di M

Sulla Legittima difesa il Sì poco convinto di Di Maio e l'esultanza di Forza Italia. Zingaretti : "Pensare al lavoro - non alla propaganda" : La legittima difesa "è sicuramente una legge della Lega" ma "è nel contratto di governo. Io sono leale al contratto e si porta avanti e si vota. Non è che ci sia tutto questo entusiasmo nel M5s". Lo afferma il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, a Rtl, sottolineando che allo stesso modo "non c'era tutto questo entusiasmo della Lega quando abbiamo votato la legge anticorruzione".alla domanda su cosa non gli piaccia della ...

Legittima difesa - per il 64% degli italiani giustizia non garantita in Italia : Polemiche che agevolano la linea dura e la legge sulla possibilità che un Italiano possa difendere la propria incolumità. Se la Legittima difesa sarà legge, come a breve ufficialmente lo sarà, per i connazionali del ministro all"Interno non sarà far west o giustizia fai da te. Non lo sarà per il semplice fatto che per gli Italiani i colpevoli non vanno dietro la sbarra mentre spesso la "fredda vacanza" possa ospitare degli innocenti. Ma ancor ...

Legittima difesa : spunta dossier dei 5 Stelle : Domani la Camera dei Deputati dovrebbe approvare la nuova legge sulla Legittima difesa voluta dalla Lega di Salvini. Il testo è stato già approvato al Senato e la maggioranza punta a confermarlo in toto per evitare che torni indietro a Palazzo Madama. L'accordo politico c'è e Salvini l'ha ribadito anche ieri; la maggioranza, dunque, sembrerebbe compatta. Non tutti però - tra i deputati dei 5 Stelle - sono realmente allineati .Da giorni sulle ...

Legittima difesa - oggi il rush finale alla Camera : Nonostante assenze e silenzi tra i pentastellati, il ddl voluto da Salvini ai appresta ed essere approvato. Ma per un errore sulle coperture finanziarie dovrà tornare al Senato per l'ok definitivo

Legittima difesa : quanto devo essere turbato psichicamente per poter uccidere? : “La difesa è sempre Legittima”. Eccolo il cardine del provvedimento fortemente voluto dalla Lega. Dagli assetti politici alle vecchie proposte di legge passando per lo stesso contenuto della legge: la faccenda che ruota intorno ai primi sei articoli approvati alla Camera in materia di Legittima difesa può essere inquadrata sotto diversi punti di vista. Il primo è di merito. Tralasciando gli articoli 4, 5 e 6, che inaspriscono le pene per la ...