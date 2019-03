Halo | The Master Chief Collection per PC sarebbe vicino all' uscita

Halo : The Master Chief Collection - news in arrivo in occasione del SXSW 2019? : 343 Industries ha annunciato l'arrivo di "alcune emozionanti novità" per quanto riguarda l'attesissima Halo: The Master Chief Collection in occasione dell'Halo Championship Series Invitational al SXSW 2019, evento che si terrà dal 15 al 17 marzo.Come riporta Gematsu infatti, gli sviluppatori di 343 annunciano: "Se non sarete in grado di essere presenti direttamente, assicuratevi di collegarvi a Mixer e Twitch ogni giorno alle 12:00 pm CT. Non ...