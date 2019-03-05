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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 15:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 05-03-2019 ore 14:30: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 13:20 mg… - romadailynews : Traffico Roma del 05-03-2019 ore 13:30: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 13:20 mg… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE REGOLARE, MENTRE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA SI REGISTRANO INVECE CODE TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE Roma; SULLA TIBURTINA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE REGOLARE, SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA SI REGISTRANO CODE TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE Roma; SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LE USCITE PER FLAMINIA E CASAL DEL MARMO E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA; SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA; MENTRE, IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER CASSIA BIS E CASAL DEL MARMO, TRA A91 E LAURENTINA E, PROSEGUENDO, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANCORA TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA VIA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO, TRA BOCCEA E AURELIA, TRA A91 E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA, TRA A91 E PONTINA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA; SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA CASILINA E L’APPIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN STUDIO GINA PANDOLFO SULLA VIA CASSIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ BLOCCATO CODE DA TOMBA DI NERONE A VIA MORETTI, IN DIREZIONE OLGIATA E NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA BRACCIANENSE SINO ALLA STAZIONE GIUSTINIANA CON RIPERCUSSIONI SU VIA TRIONFALE CODE A PARTIRE DA VIA DI CASAL DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA LE CODE SONO IN DIMINUIZIONE ORA LOCALIZZATE TRA LE USCITE CASILINA E NOMENTANA BIS ALTRI RALLENTAMENTI IN STERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA MIGLIORA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALAL TANGENZIALE EST, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMA DAL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E COLOMBO, A SEUIRE TRA ARDEATINA E TIBURTINA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIOEN Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ALTRE CODE IN INTERNA MA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN ESTERNA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA MENTRE PER TRAFFCO INTENSO SI RALLENTA, SEMPRE IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PONTINA E DIRAMAZIOEN Roma SUD IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A 24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI, SEMPRE IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA Roma-FIUMICNO TRAFFCO RALLENTATO DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA A SEGUIRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA PONTINA E CASILINA SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA, LUNGHE CODE TRA VIA MONTEROSI E IL CENTRO RAI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL CENTRO ALTRE CODE QUI PER LAVORI CHE COMPORTANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE ...