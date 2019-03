ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019) Non era esattamente un politico al di sopra di ogni sospetto. Tutt’altro. E non tanto per il certificato penale che ancora oggi è illibato. A pesare su Paoloera soprattutto una storia ingombrante, fatta di sospetti, ombre e arricchimenti talmente veloci da finire persino al centro di interrogazioni parlamentari. È la storiasua famiglia, una vera e propria dinasty di provincia che si sviluppa in un territorio difficile e pericoloso come la provincia di Trapani: terra di mafia, misteri e massoneria. Una storia che già dieci anni fa i giornali locali mettevano in prima pagina con un titolo eloquente (“Ombre sui”) e che torna d’attualità adesso che il politico del Pd è finito agli arresti con l’accusa di associazione mafiosa.“Solo oggi ci si accorge di chi sia Paolo? A Trapani tutti sapevano che il suo consenso ...

Mov5Stelle : Paolo Ruggirello del PD è stato arrestato con l’accusa di associazione mafiosa. Nell’indagine che ha portato al suo… - fattoquotidiano : Ruggirello, l’arresto del simbolo della campagna acquisti di Renzi in Sicilia e ras delle preferenze: “Si sapeva ch… - GiorgioAntonel1 : RT @ManuPalo67: #DiMartedi #ottoemezzo Ruggirello, l’arresto del simbolo della campagna acquisti di Renzi in Sicilia e ras delle preferenz… -