Left Alive è ora disponibile | diamo un' occhiata al trailer di lancio

Left Alive disponibile da oggi su PS4 e PC : Square Enix ha annunciato oggi che il nuovissimo sparatutto di sopravvivenza e d’azione Left Alive è ora disponibile per PlayStation 4 e STEAM. Left Alive è una storia di sopravvivenza ambientata durante una devastante invasione a Novo Slava, una città distrutta dalla guerra. I giocatori dovranno sopravvivere scoprendo strade alternative, creando potenti trappole e anche utilizzando armi avversarie contro i nemici ...

Left Alive : lo spin-off di Front Mission ha avuto un pessimo debutto in Giappone : Se anche voi avete molte aspettative su Left Alive (spin-off della serie Front Mission), probabilmente questa news ve le ridimensionerà non poco, sembra infatti che il titolo Square Enix abbia avuto un debutto disastroso in Giappone.Come riporta Polygon, dal 29 febbraio (ovvero il giorno dopo la pubblicazione) i giocatori non sono più in grado di trasmettere streaming del gioco su PS4, è alquanto difficile credere ad un bug, piuttosto è più ...

Left Alive accolto in Giappone con una media di 1.8 su 5 : A partire da domani il nuovo erede spirituale della serie Front Mission sarà disponibile anche in Occidente, parliamo naturalmente di Left Alive. Purtroppo però il titolo non è stato accolto a braccia aperte nel sol levante, ottenendo una media di voti pari a 1.8 su 5 nelle Recensioni. Left Alive: Un Flop assicurato? Parlare di Fail o Flop è sicuramente presto, considerando che il titolo non è ...

Left Alive si mostra in un nuovo video gameplay : Left Alive, lo sparatutto d'azione e sopravvivenza realizzato da Square Enix, si mostra in un nuovo ed interessante filmato di gioco nel quale, in compagnia del Game Director del titolo, possiamo avere una panoramica del sistema di gameplay dell'atteso sparatutto d'azione e sopravvivenza.Riportiamo di seguito video gameplay e comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli:Leggi altro...

Left Alive – rilasciato un nuovo video di gameplay commentato : Square Enix ha rivelato oggi un nuovo video che mostra il gameplay del nuovo sparatutto d’azione di prossima uscita Left Alive. Oltre a rivelare nuove immagini di gioco, il game director Toshifumi Nabeshima commenta il gameplay e offre ulteriori dettagli sulle varie abilità e tattiche che i giocatori dovranno usare per aumentare le probabilità di vittoria. Nabeshima spiega in dettaglio le più importanti meccaniche del gameplay che i giocatori ...

Left Alive : Nuovo Gameplay Trailer in vista del lancio : Square Enix ha rivelato oggi un Nuovo video che mostra il Gameplay del Nuovo sparatutto d’azione di prossima uscita Left Alive. Oltre a rivelare nuove immagini di gioco, il game director Toshifumi Nabeshima commenta il Gameplay e offre ulteriori dettagli sulle varie abilità e tattiche che i giocatori dovranno usare per aumentare le probabilità di vittoria. In questo Nuovo e appassionante video, Nabeshima ...

Left Alive si mostra in un nuovo video gameplay esteso : Left Alive si mostra con un nuovo esteso filmato di gioco che ci permette di dare un'occhiata più da vicino alle interessanti meccaniche di gioco.Square Enix ha infatti pubblicato un nuovo video di approfondimento sul titolo, il quale ci mostra la varietà delle meccaniche di gioco e delle strategie disponibili.In Left Alive dovremo entrare nella città di Novo Slava, distrutta dalla guerra, e a usare le loro abilità per superare le terribili ...

Left Alive : I Requisiti PC Minimi e Consigliati : Square Enix ha pubblicato i Requisiti Minimi e Consigliati per l’edizione PC di LEFT ALIVE, la quale sarà disponibile in concomitanza con quella PS4, a seguire tutti i dettagli. LEFT ALIVE: I Requisiti PC Minimi Sistema operativo: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 64bit Processore: Intel Core i5-2400S AMD A8-7650K Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760, NVIDIA GeForce GTX 1050, AMD Radeon R9 ...

Left Alive si mostra in un nuovo Gameplay : Square Enix oggi ha pubblicato un nuovo video d’approfondimento di LEFT ALIVE che mostra la varietà delle meccaniche di gioco e delle strategie disponibili. LEFT ALIVE sfida i giocatori a entrare nella città di Novo Slava, distrutta dalla guerra, e a usare le loro abilità per superare le terribili forze nemiche che si scagliano contro di loro. Affrontando i nemici faccia a faccia con delle potenti armi o sgattaiolando ...

Il gameplay di Left Alive si mostra nel corso di un livestream : Square Enix ha svelato del nuovo gameplay per Left Alive durante lo streaming "Left Alive live show vol.1". Come promemoria, Left Alive ha tre protagonisti: Olga, Mikhail e Leonid. Ogni capitolo del gioco mette i giocatori nei panni di uno dei prptagonisti. Il gameplay di oggi ha mostrato il primo capitolo del gioco, in cui giochiamo come Mikhail.Come segnala Dualshockers, il director di Left Alive Toshifumi Nabeshima ha sottolineato più volte ...