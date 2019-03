La ' tempesta emotiva' del perito

Omicidio per “tempesta emotiva”. La procura ricorre contro la sentenza : Omicidio per “tempesta emotiva”. La procura ricorre contro la sentenza I pm hanno deciso di ricorrere alla Suprema Corte dopo che i giudici di appello hanno ridotto da 30 a 16 la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei. Nella sentenza si riconoscono le attenuanti generiche per lo stato psicologico ...

Una “tempesta emotiva” di gelosia attenua l’omicidio? No - è una fake news : Sta facendo molto discutere una sentenza pronunciata dalla Corte d’assise d’appello di Bologna che ha quasi dimezzato la pena a un uomo reo confesso dell’omicidio di una donna conosciuta appena un mese prima. Secondo quanto riportato dagli organi di informazione (in maniera molto semplicistica, come

Femminicidio per “tempesta emotiva” - il pg fa ricorso in Cassazione. I giudici : “La gelosia considerata un’aggravante” : Michele Cataldo strangolò Olga Matei mentre era disturbato come avevano scritto i periti da “una soverchiante tempesta emotiva e passionale”. Ma questo, a differenza di quanto interpretato, ha costituito un’aggravante per i giudici della I Corte d’assise d’appello di Bologna che hanno giudicato colpevole l’uomo che, il 5 ottobre 2016, a Rimini strozzò la donna a mani nude per poi tentare maldestramente il ...

Olga Matei - ricorso contro il maxisconto di pena per l'omicida | La corte d'Appello : "tempesta emotiva è aggravante - non attenuante" : Dopo le polemiche sulla sentenza che ha quasi dimezzato la pena per Michele Castaldo, imputato per l'omicidio di Olga Matei, la Procura generale di Bologna annuncia ricorso ma la corte d'Appello spiega come è andata

Uccise per “tempesta emotiva” - il pg fa ricorso in Cassazione. I giudici : “La gelosia è stata considerata un’aggravante” : La Procura generale di Bologna farà ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello che ha quasi dimezzato, da 30 a 16 anni, la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, con cui aveva una relazione da circa un mese. Nella sentenza si fa riferimento alla perizia psichiatrica in cui si spiegava che l’uomo era in preda a una ‘tempesta emotiva’. L’ufficio giudiziario guidato dal pg Ignazio ...

Pena dimezzata per l'omicida "in preda a tempesta emotiva". La procura fa ricorso : La procura generale di Bologna ha annunciato che farà ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello che ha quasi dimezzato, da 30 a 16 anni, la Pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, con cui aveva una relazione da circa un mese. Nella sentenza si concedono le attenuanti generiche anche perché l'uomo era in preda a una 'tempesta emotiva'. L'ufficio giudiziario guidato dal pg ...

Pena dimezzata al femminicida “in preda a tempesta emotiva” - M5s e ministra Bongiorno : “Si torna al delitto d’onore” : Per l’avvocatessa che lo difende le espressioni “forse un po’ infelici” che compaiono nel pronunciamento della Corte d’Appello di Bologna vanno comunque lette “in un contesto della sentenza molto più ampio. Sui motivi abietti e futili non si discute” ma Michele Castaldo, l’assassino, “era seguito dal centro di igiene mentale e aveva tentato due suicidi”. Per la politica il dimezzamento della ...

Giulia Bongiorno critica la sentenza di Bologna : "tempesta emotiva è un passo indietro verso il ritorno al delitto d'onore" : "Premesso che rispetto le sentenze, e che quindi non intendo criticare i giudici di Bologna, perché so bene che si sono mossi nell'ambito della legge, devo però dire che non condivido il principio grazie al quale è stata ridotta la pena a un uomo che ha ucciso la sua compagna. Leggo che è stato valorizzato come attenuante il suo stato d'animo, determinato dalla gelosia. Ecco, tanto poco lo condivido, quel principio, ...

"La uccise in preda a una tempesta emotiva". E gli dimezzano la pena : La strangolò a mani nude, ma perché in preda a una "tempesta emotiva" dovuta alla gelosia con cui credeva di dover tutelare quel legame. Se non è un ritorno al delitto d'onore o comunque al delitto giustificato in 'amore', poco ci manca: i giudici della Corte d'appello di Bologna hanno quasi dimezzato la pena a un uomo - Michele Castaldo, 57 anni - che a Riccione nell'ottobre 2016 al termine di una lite uccise Olga Matei, la donna ...

Il femminicidio fu compiuto in "tempesta emotiva" : dimezzata in Appello la condanna al compagno : Una 'tempesta emotiva' per la gelosia può attenuare la responsabilità di chi uccide. Anche per questa motivazione ridotta da 30 a 16 anni la condanna di Michele Castaldo che, nel 2016, strangolò la compagna Olga Matei a Riccione.