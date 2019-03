Zingaretti trionfa a primarie | “Non sono un capo | ma il leader di una comunità”

Primarie Pd - a Mosca trionfa Nicola Zingaretti : sono sempre i soliti comunisti : Le Primarie del Pd non si tengono soltanto in Italia, ma anche nel mondo. Già, c'è chi vota per il nuovo segretario anche a Mosca e in Brasile. Due luoghi non citati a caso, ma i primi da cui arrivano dei dati certi: scrutinio già concluso. Fa sorridere ciò che è accaduto in Russia: nella capitale i