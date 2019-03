Francesco Facchinetti dopo scherzo Le Iene | ecco cos’è successo davvero

Wilma Facchinetti ha aggredito Laura Cremaschi/ Video - scherzo Le Iene e Francesco... : Wilma Facchinetti ha aggredito Laura Cremaschi, Video scontro in un ristorante tra la Bonas di Avanti un altro e la moglie di Francesco per un selfie

Francesco Facchinetti : «Laura Cremaschi mi ha chiesto dei soldi per non denunciarmi» : Altro che soap opera. La serata di Francesco Facchinetti e di sua moglie in un ristorante di Como, l’aggressione alla soubrette Laura Cremaschi che avrebbe seguito l’ex Capitan Uncino nel bagno e per questo sarebbe stata presa a bicchierate dalla furiosa moglie Wilma. E poi le repliche dei diretti interessati e i colpi di scena sono meglio di una puntata di Beautiful. E si arricchiscono di colpi di scena. L’ultimo – ...

Francesco Facchinetti - la moglie aggredisce Laura Cremaschi e lui racconta : «Mi ha seguito in bagno» : Dopo la scenata di gelosia in un ristorante di Como dove la moglie di Francesco Facchinetti ha aggredito la showgirl Laura Cremaschi, l’ex cantante spiega cosa è successo in alcune storie su Instagram e fornisce la sua versione: «Una ragazza, tale Laura Cremaschi, mi ha chiesto di poter fare un selfie – racconta Facchinetti – mentre facevamo la foto mi toccava le collane e mi accarezzava il collo, vabbé cose che possono ...

Francesco Facchinetti furioso con Laura Cremaschi : “Mi fa schifo - questa è l’Italia che mi fa cag***. Mi ha chiesto soldi per silenzio” : Dopo la lite al ristorante, con tanto di lancio di bicchiere, tra la showgirl Laura Cremaschi e la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma, il cantante e dj brianzolo ha spiegato quello che è accaduto la sera precedente con una serie di video su Instagram, raccontando di essere stato inseguito in bagno da Cremaschi e che, secondo lui, l’unico obiettivo della ragazza “è avere un milioni di follower, me lo ha confidato al tavolo”. ...

Scontro tra la moglie di Facchinetti e Laura Cremaschi. Francesco accusa : la bonas e il suo avvocato mi hanno chiesto dei soldi. Mi fate schifo! (Video) : Il selfie di Francesco Facchinetti e Laura Cremaschi Sono volati stracci, anzi – per essere precisi – un bicchiere d’acqua, tra la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol, e la bonas di Avanti un Altro, Laura Cremaschi. “Set” di tale scena(ta) è un ristorante di Como. Causa scatenante, invece, un selfie in bagno. Nel video postato, sul suo profilo ufficiale di Instagram, dalla Cremaschi si vede la Faissol ...

Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Faissol : le repliche dopo il video pubblicato da Laura Cremaschi : Laura Cremaschi, nota al pubblico televisivo per essere la Bonas di Avanti un Altro, ieri sera, ha pubblicato su Instagram un video nel quale abbiamo visto Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, agente e conduttore televisivo, tirarle un bicchiere colmo d'acqua addosso e gettare il bicchiere sul suo tavolo.Oggi, sono arrivate le repliche ufficiali, sempre tramite Instagram, sia del figlio di Roby Facchinetti che della sua ...

