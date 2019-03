Primarie Pd | Comitato Zingaretti | siamo al 70% | oltre 1 milione voti

agi

(Di domenica 3 marzo 2019) Dai dati relativi alle prime 200 mila schede scrutinate Nicola Zingaretti si attesta attorno al 70% delle preferenze allePd, Maurizio Martina al 18% e Roberto Giachetti al 12%. Lo si apprende da fonti del Comitato di Nicola Zingaretti. Con questa proiezione Zingaretti si attesterebbe attornodiL'affluenza allePd si attesterebbe sopra 1,8 milioni di partecipanti, con un risultato che sarebbe superiore al dato della precedente consultazione ai gazebo, del 2017, a fronte di circa il 10% dei seggi in meno. Lo si apprende da fonti del Comitato Zingaretti.A Roma, la sua città di nascita, un territorio dove amministra da10 anni, prima come presidente della Provincia e poi come governatore del Lazio, oggi al secondo mandato, Nicola Zingaretti viene datoil 75% delle preferenze allePd. I primi dati sull'affluenza nel ...

