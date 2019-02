V50 ThinQ | anche LG entra nel 5G con un dual screen all’occorrenza

LG V50 e LG G8 ThinQ – Dual Screen e gesture alla JEDI – MWC 2019 : In questo tour dello stand della compagnia coreana diamo un’occhiata a LG V50 e LG G8 ThinQ, i due smartphone top di gamma presentati in occasione del Mobile World Congress 2019. LG V50 5G è leggi di più...

Primo contatto con LG G8 ThinQ e LG V50 ThinQ 5G con connettività 5G (video) : LG G8 ThinQ e V50 ThinQ si presentano benissimo e potrebbero essere la sorpresa del MWC 2019, ve li mostriamo in anteprima con un video L'articolo Primo contatto con LG G8 ThinQ e LG V50 ThinQ 5G con connettività 5G (video) proviene da TuttoAndroid.

LG V50 ThinQ 5G è ufficiale con il 5G e una particolare cover con secondo display : È stato appena presentato LG V50 ThinQ 5G a MWC 2019. È il primo smartphone 5G prodotto da LG, che può diventare uno smartphone pieghevole con una cover. L'articolo LG V50 ThinQ 5G è ufficiale con il 5G e una particolare cover con secondo display proviene da TuttoAndroid.

LG conferma che LG V50 ThinQ avrà un accessorio molto particolare : LG V50 ThinQ è stato annunciato attraverso un post su Instagram pubblicato dall'account ufficiale LG, che ha messo in evidenza il supporto alle reti 5G. L'articolo LG conferma che LG V50 ThinQ avrà un accessorio molto particolare proviene da TuttoAndroid.

Crack LG V50 ThinQ : più sorprendente di LG G8 - le ultime : Più di LG G8 ThinQ, a calamitare l'attenzione degli appassionati di tecnologia potrebbe essere LG V50 ThinQ, che ribadiamo sarà compatibile con i nuovi standard di rete 5G, come confermato anche dal render diffuso ieri da Evan Blass (@evleaks). Quest'oggi a rincarare la dose ha pensato 'androidauthority.com', facendo leva su alcune informazioni che lo stesso produttore coreano aveva condiviso lo scorso 24 gennaio, a distanza di un mese preciso ...

Sicuramente 5G il nuovo LG V50 ThinQ : @evleaks ce lo mostra (FOTO) : Riprendiamo il discorso incentrato su LG V50 ThinQ, che certamente, adesso possiamo dirlo senza timori referenziali, sarà compatibile con le reti 5G di prossima generazione, che in Italia sono ancora da mettere a punto per il lancio commerciale. A svelarcelo è stato l'ottimo Evan Blass, meglio conosciuto con lo pseudonimo di '@evleaks', che ha saputo anticiparci il design che caratterizzerà il terminale, in presentazione il prossimo 24 febbraio ...

LG V50 ThinQ si mostra in un nuovo render con logo 5G : LG V50 ThinQ torna a far parlare di sé mostrandosi in un render con tanto di loghi dell'operatore statunitense Sprint e, soprattutto, del 5G. L'articolo LG V50 ThinQ si mostra in un nuovo render con logo 5G proviene da TuttoAndroid.

L’entry-level LG K12+ al fianco di LG G8 e V50 ThinQ 5G - i dettagli : Atteso per il 24 febbraio il top di gamma LG G8 ThinQ, data la conferenza che il colosso coreano ha programmato per quella giornata a margine del MWC 2019. A quanto pare il dispositivo non sarà il solo protagonista della festa, cui dovrebbero partecipare anche LG V50 ThinQ 5G, il primo terminale del brand asiatico compatibile con il nuovo standard di rete, ed un entry-level, conosciuto come LG K12+. Dopo aver a lungo parlato delle ...