U&D | su Instagram dedica d' amore di Lorenzo a Claudia | ' Scelgo ancora te'

U&D - Andrea rompe il silenzio e su Instagram si rivolge a Teresa : 'Vorrei incontrarti' : Dopo alcuni giorni dalla messa in onda della puntata dello 'Speciale Uomini e donne la scelta', in cui Andrea Dal Corso ha rifliato un 'no' alla tronista Teresa Langella, il corteggiatore ha parlato per la prima volta e lo ha fatto sul suo profilo Instagram, chiedendo a Teresa la possibilità di un confronto, per dargli modo di spiegare le motivazioni del suo rifiuto. Come ricordiamo, Andrea non si è presentato al party di fidanzamento rifilando ...

Gossip U&D : Nilufar e Giordano non stanno più insieme - l'annuncio su Instagram : È finita tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: sono stati gli stessi protagonisti di Uomini e Donne ad usare i social network per comunicare ai fan questa triste notizia. Nelle "Instagram Stories" dell'ex tronista e del suo corteggiatore preferito, dunque, alcune ore fa sono apparsi dei messaggi che hanno confermato quello che molti pensavano da tempo: tra loro le cose non hanno funzionato, perciò si sono detti addio a poco più di sei mesi ...

Gossip U&D - Andrea e Arianna dopo la scelta : lei cancella una foto da Instagram : A Uomini e donne è tempo di scelte e dopo quella finta di Lorenzo Riccardi, ecco che il primo tronista in carica a fare le cose sul serio è stato Andrea Cerioli. Le anticipazioni che arrivano dal programma di Canale 5, infatti, rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del trono classico, Andrea ha voluto congedarsi dalla trasmissione comunicando il nome della persona con la quale intendeva coronare il suo sogno d'amore. Arriva la scelta ...

U&D - smascherati Armando e Noel - lui su Instagram : 'Tanti silenzi non li meritavi' : Dopo il caso Affi Fella, un nuovo scandalo ha colpito ancora Uomini e Donne, questa volta interessante il trono over del dating show di Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, abbiamo scoperto che due dei protagonisti di questa stagione hanno mentito e preso in giro tutti, in primis la conduttrice e la redazione del programma. Stiamo parlando di Armando Incarnato e Noel Formica, i quali avrebbero intrecciato una relazione ...

Anticipazioni U&D : prima storia di coppia su Instagram per Cerioli e Arianna Cirrincione : Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione a Uomini e Donne. E’ arrivata inaspettata la decisione del tronista bolognese durante la registrazione della puntata del trono classico di sabato 12 gennaio. Tra polemiche e felicità per il 30enne emiliano, come l’ha presa l’altra pretendente, Federica Spano, e come procedono le cose tra lui e Arianna dopo la scelta? Alcuni rumors sembrano confermare che la nuova coppia si frequenta, anche se non ...

U&D - caso Affi Fella : l'ex tronista torna su Instagram dopo le scuse a Maria : dopo mesi di silenzio seguiti alla bufera mediatica che l'ha travolta, l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella ha rotto il silenzio e attraverso le pagine del settimanale 'Chi' ha confessato tutti i suoi errori chiedendo perdono a Maria De Filippi e a tutta la redazione del programma. Da qualche ora inoltre, la giovane napoletana è tornata anche sui social, aprendo un nuovo account Instagram e dove ha pubblicato un lungo post di scuse, ...