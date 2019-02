Grey' s Anatomy | Ellen Pompeo ringrazia i vecchi colleghi | ' Senza di voi non saremmo qui'

Grey's anatomy sorpassa E.R. : è il medical drama più longevo della tv americana (Video) : 15 per 15 non fa 332, ma in Shondaland tutto è possibile. Così come è possibile che una serie partita in midseason 14 anni fa, con una prima stagione di soli 9 episodi ed un cast in gran parte di attori esordienti, si sia ritrovata a diventare pilastro fondamentale del suo network. E' successo a Grey's anatomy, dove oggi si stapperà un'altra bottiglia di champagne per un altro record raggiunto.Dopo aver festeggiato i 300 episodi e le 15 ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x17 : un passato ingombrante per DeLuca : La programmazione americana di Grey's Anatomy, il fortunato Medical-Drama nato dal genio di Shonda Rhimes, prosegue con successo. Dopo essere entrato nella storia della televisione americana con l'episodio numero 15, gli spoiler e le Anticipazioni sulle prossime puntate continuano ad invadere il web. Siamo infatti giunti alla trama dell'episodio numero diciassette. Sinossi ufficiale 15x17: "And Dream of Sheep" La 15x17 andrà in onda in America ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×17 : alta tensione : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×17: la trama Procede, senza sosta, lo straordinario successo di Grey’s Anatomy che, con l’episodio numero 15, è entrato nella storia della televisione americana come Medical-Drama più longevo di tutti i tempi. Tra colpi di scena, relazioni inaspettate e sorprendenti triangoli siamo ormai giunti alle Anticipazioni di Grey’s Anatomy 15×17. L’episodio in questione andrà in ...

Video promo amarcord con tutti i numeri di Grey’s Anatomy nell’episodio record 332 : Ellen Pompeo parla del futuro della serie : Il promo di Grey's Anatomy 15x15 ricorda al pubblico che l'episodio in onda su ABC il prossimo giovedì 28 febbraio è una pietra miliare nella storia della serie: con 332 episodi, il medical di Shonda Rhimes diventa il dramma a sfondo medico di prima serata più lungo di sempre, superando il precedente primato di E.R. - Medici in Prima Linea. E il promo dell'episodio non poteva che essere in tono amarcord: elencando una serie di numeri relativi ...

Ellen Pompeo : 'Grey's Anatomy si concluderà con il cast originario rimasto' : Alla vigilia del record dei 332 episodi, che permetterà a Grey's Anatomy di entrare nella storia della televisione americana, Ellen Pompeo intercettata da "E-News" ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni circa il futuro della serie: "Ho un contratto che mi lega a Grey's Anatomy fino alla stagione 16. Se il telefilm dovesse essere rinnovato ci sarò! Sono tutti convinti che il network proseguirà con la messa in onda, ma a me non piace ...

Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo fa una rivelazione su Gianniotti : Ellen Pompeo su Giacomo Gianniotti: “Avevo l’influenza quando…” Una delle storyline più appassionanti di Grey’s Anatomy 15 è la nascente storia d’amore tra lo specializzando Andrew DeLuca e Meredith Grey. Già durante i mesi estivi la sceneggiatrice Krista Vernoff aveva annunciato al grande pubblico la rinascita sentimentale della protagonista, ma l’identità dell’uomo che avrebbe conquistato il suo cuore era rimasta ...

Grey's Anatomy - Pompeo e Gianniotti : 'Tra Meredith e DeLuca c'è molta alchimia' : La quindicesima stagione di Grey's Anatomy è stata caratterizzata, sin dal suo esordio, dalla rinascita sentimentale di Meredith Grey. Dopo la morte di Derek Shepherd e la fine della relazione intrapresa con Nathan Riggs, la protagonista della Serie Tv statunitense ha nuovamente aperto il suo cuore alla possibilità di innamorarsi. Inizialmente il percorso di Meredith è stato caratterizzato dall'ironia e da un clima leggero che l'ha vista ...

Il bacio e la storia tra Meredith e DeLuca in Grey’s Anatomy 15 raccontati dagli attori Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti : Dall'inizio della stagione è parso chiaro che la storia tra Meredith e DeLuca in Grey's Anatomy 15 sarebbe stata tra le linee narrative principali del medical drama: dopo il bacio strappato da ubriaco alla protagonista nel finale della quattordicesima, gli indizi che portavano verso un interesse amoroso tra i due c'erano tutti e sono stati sviluppati a poco a poco per creare interesse nel pubblico intorno alla potenziale coppia. La storia tra ...

Doppio appuntamento con Grey’s Anatomy dal 25 febbraio su La7 e FoxLife - anticipazioni e programmazione : Doppia programmazione per Grey's Anatomy dal 25 febbraio, in onda in Italia sia con la quattordicesima che con la quindicesima stagione ogni lunedì in prima serata. Dal 25 febbraio, infatti, la stagione del medical drama attualmente in onda negli Stati Uniti è trasmessa anche in Italia su FoxLife (canale 114 di Sky), con gli episodi inediti della seconda parte di Grey's Anatomy 15. Nello stesso giorno e sempre in prima serata prosegue ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 14×16 e 14×17 su La7 : Grey’s Anatomy 14, due nuovi episodi questa sera su La7: la trama Questa sera, lunedì 25 febbraio, andranno in onda su La7 due nuovi episodi del seguitissimo Medical-Drama firmato Shonda Rhimes. Le vicende della talentuosa Meredith Grey e del suo team torneranno ad appassionare i telespettatori con due nuovi episodi, inediti in chiaro, della quattordicesima stagione. In particolare saranno trasmesse la 14×16 e la 14×17 che ...

«Grey’s Anatomy 15» : quando bisogna saper dire basta : «Grey's Anatomy», la seconda parte della stagione 15«Grey's Anatomy», la seconda parte della stagione 15«Grey's Anatomy», la seconda parte della stagione 15«Grey's Anatomy», la seconda parte della stagione 15«Grey's Anatomy», la seconda parte della stagione 15«Grey's Anatomy», la seconda parte della stagione 15«Grey's Anatomy», la seconda parte della stagione 15Una catastrofe naturale, l’ospedale in tilt, i pazienti in lotta tra la vita e ...

La seconda parte di Grey's Anatomy 15 da stasera su FoxLife (Sky 114) : Il conto alla rovescia per la seconda parte di GREY’S Anatomy è cominciato. Dopo la pausa, il medical drama tornerà lunedì 25 febbraio alle 21:05 su FoxLife (114, Sky) con l’episodio “Riparo dalla tempesta” (Shelter from the Storm). Infatti, sarà proprio un altro titolo di una canzone di Bob Dylan a dare il nome alla puntata d’apertura di questa seconda...

Grey’s Anatomy 15 - il nono episodio scioglierà i triangoli : i dubbi di Meredith e di Owen : Dopo la pausa, Grey’s Anatomy tornerà lunedì 25 febbraio alle 21:00 su FoxLife (114, Sky) con l’episodio “Riparo dalla tempesta” (Shelter from the Storm), il nono episodio della 15esima stagione. Avevamo lasciato i nostri nel bel mezzo di una tempesta di vento che aveva paralizzato Seattle, gli ascensori del Grey’s Sloan Memorial Hospital e i nostri protagonisti. Nel nono episodio gli ascensori torneranno a funzionare, sciogliendo tutti i ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×09 su Sky : la tempesta continua : Grey’s Anatomy 15 ritorna il 25 febbraio su FoxLife: la trama Dopo due mesi di pausa, la seconda parte della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy sta per tornare sui teleschermi italiani. L’appuntamento è per il 25 febbraio alle 21.10, su FoxLife. L’ultimo episodio trasmesso risale ormai a dicembre e, come in ogni “middle season finale” che si rispetti, la 15×08 si è conclusa con molte questioni in ...