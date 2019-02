Ferrari F8 Tributo | pura velocità

gqitalia

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il Salone di Ginevra inizia tra pochi giorni - dal 7 al 17 marzo - ma una delle regine annunciate è già stata svelata, ovvero la nuovaF8. È una berlinetta a motore centrale-posteriore che sostituisce la 488 GTB e rappresenta la massima espressione di questa tipologia di vettura del Cavallino Rampante. Con i suoi 720 CV a 8.000 giri/min (50 in più del modello che sostituisce) e la potenza specifica di 185 CV/l, il motore è il più prestazionale di sempre per unanon definita serie speciale e si posiziona come punto di riferimento non solo per i propulsori sovralimentati ma per i motopropulsori in senso assoluto.La F8beneficia inoltre di un incremento dell’efficienza aerodinamica (+10%) dell'ultima evoluzione del Side Slip Angle Control, che è sostanzialmente un sistema di assistenza alla guida pensato per facilitare il pilota nell'esecuzione delle ...

