F1 | la Ferrari vola nei test a Barcellona Leclerc al comando | poi Albon

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e il ruggito vincente di una guerriera. Brava Martina Rizzelli - l’Italia vola a Melbourne : L’Italia ha incominciato la propria stagione col botto, il calendario internazionale della Polvere di Magnesio si è aperto con la seconda tappa della Coppa del Mondo a Melbourne e le azzurre si sono prontamente messe in luce. In Australia serviva una partenza a razzo per dare il morale giusto a tutto il gruppo e Vanessa Ferrari ha piazzato la sua fenomenale zampata, confermandosi una Regina indiscussa della Ginnastica artistica capace di ...

Test Barcellona : vola Renault - Ferrari Leclerc c’è : Tanti giri, strategie, nuove gomme e le 'piccole' protagoniste del cronometro. Si chiudono cosi' i primi quattro giorni di Test invernali della Formula 1 sul circuito di Montmelo', in vista del via della stagione 2019 in Australia all'Albert Park di Melbourne il prossimo 17 marzo. Con una Ferrari apparsa sempre in gran forma ed una Mercedes attenta a giocare il piu' possibile a nascondino, a prendersi la scena nell'ultima giornata della prima ...

Vola la Renault - la Ferrari c'è : E' stato un sogno che si è avverato per me, sto guidando una delle più belle macchine del mondo. Kimi Raikkonen è il miglior compagno possibile per me nel mio primo anno da titolare'. Tutto il circus ...

F1 - Kimi Raikkonen vola a Barcellona. C'è un'Alfa davanti alla Ferrari di Seb : Sventolano anche le bandiere della Finlandia sulla tribune, Kimi Raikkonen è «on fire». Iceman, appena sostituito alla Ferrari dal giovane Leclerc , spara un tempone al termine della sessione ...

La nuova Ferrari vola al Montmelò - Vettel è il più veloce : Sebastian Vettel è stato il più veloce a metà della prima giornata dei test invernali sul circuito del Montmelò. Il tedesco della Ferrari ha completato 72 giri, il migliore in 1'18'161 realizzato con ...

F1 - Ferrari impegnata nel filming day a Barcellona : Vettel e Leclerc al volante - tutto bene alla vigilia dei test : La Ferrari ha completato senza alcun problema i 100 km del filming day: oggi le Rosse sono scese in pista a Barcellona, dove domani inizieranno i test F1, per fare il proprio debutto stagionale. Il Cavallino Rampante si è affidato a Sebastian Vettel, il tedesco ha guidato la nuova monoposto nello shakedown sul circuito catalano: il programma originario prevedeva che scendesse sul tracciato soltanto il vicecampione del mondo ma è stata concessa ...

F1 - Test Barcellona 2019 : sarà Sebastian Vettel a guidare per primo la Ferrari. Leclerc sarà al volante a partire dal day-2 : Emozione e fibrillazione: sono queste le emozioni che si provano a Maranello dopo la presentazione della nuova Ferrari SF-90, che concorrerà nel prossimo Mondiale di F1 2019. La Rossa ha effettuato il proprio vernissage nella mattinata appena trascorsa e le sue forme hanno colpito l’attenzione di tutti, piloti in primis che non vedono l’ora di guidarla nei prossimi Test a Barcellona, in programma dal 18 al 21 febbraio. Ebbene, come ...

Ferrari : utile 2018 vola a 787 milioni - +46% - - target raggiunti : Roma, 31 gen., askanews, - Un 2018 molto positivo per la Ferrari, 'un altro anno di crescita sostenuta' raggiungendo tutti gli obiettivi previsti. Lo afferma la società di Maranello, secondo cui l'...

Ferrari Driver Academy - designato il successore di Rivola : ecco chi guiderà i 7 giovani piloti in rosso : La scuderia di Maranello non ha ancora ufficializzato il successore di Rivola, ma alcuni indizi pare abbiano svelato le intenzioni del Cavallino Il fiore all’occhiello della Ferrari è senza dubbio la propria Academy, che mai come in questa stagione ha attirato su di sè parecchi riflettori. L’ingaggio di Mick Schumacher ha fatto senza dubbio scalpore, considerando quanti successi papà Michael ha regalato al Cavallino durante il ...

MotoGP - Massimo Rivola passa dalla Ferrari a Aprilia : In Minardi e Ferrari ho vissuto gli estremi, ma la competenza che ho visto a Noale mi fa essere fiducioso - ha dichiarato Massimo Rivola a 'La Gazzetta dello Sport -. Qui posso e devo fare la ...

MotoGp - a tutto Rivola : “non potevo rifiutare l’Aprilia. La Ferrari? Ecco cosa mi ha spinto a lasciarla” : Il nuovo amministratore delegato dell’Aprilia ha parlato della sua nuova avventura in Aprilia, spiegando i motivi dell’addio alla Ferrari L’esperienza in Ferrari è ormai alle spalle, Massimo Rivola ha deciso di sposare il progetto Aprilia con l’obiettivo di riportare il marchio italiano al top della MotoGp. AFP/LaPresse Una scelta difficile quella di lasciare Maranello per approdare a Noale, ma l’incarico di ...

C'è una Ferrari che vola : 200 vittorie per la 488 GT3 : Se la Ferrari soffre in Formula 1 non è così nelle altre categorie. È il caso della 488 GT3 che con la vittoria nella gara di Buriram ha raggiunto la vittoria numero 200, incluse quelle di classe, ...