ilpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) È una delle drastiche misure con cui da anni il governo cinese sta provando a ridurre l'inquinamento, riuscendoci

ilpost : A Pechino bisogna vincere una lotteria per potersi comprare un’auto nuova - gaseven : A Pechino bisogna vincere una lotteria per potersi comprare un’auto nuova - notiveri : A Pechino bisogna vincere una lotteria per potersi comprare un’auto nuova: È una delle drastiche misure con cui da… -