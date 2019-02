Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Pedrelli Per la Commissione Europea all’Italia ancora squilibri economici eccessivi in particolare il debito alto E la protratta scarsa produttività invitano riscritto rilevanza transnazionale in un cesto di alto livello di npl disoccupazione il debito non scenderà nei prossimi anni visto che la debole prospettiva magro e gli attuali piani di bilancio del ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Pescara via Libera del Senato al Decreto su reddito e pensioni con 149 TSI 110 no e 4 astenuti il provvedimento passa la camera molto molto soddisfatto così il vicepremier Di Maio dopo l’ok del Senato bagarre nell’aula nel corso dell’intervento di Paola Taverna 5 Stelle sul decretone Taverna vicepresidente del Senato ha più volte attaccato il Democratico ...

Iran Ultime Notizie : Rouhani respinge le dimissioni di Zarif : Iran ultime notizie: Rouhani respinge le dimissioni di Zarif Il presidente dell’Iran Rouhani ha rifiutato nella mattinata di Mercoledì le dimissioni del suo ministro degli Esteri Mohammed Javad Zarif. Queste erano arrivate lunedì scorso, tramite un post Instagram. “Tante grazie alla generosità del caro e coraggioso popolo d’Iran e alle sue autorità per questi 67 mesi. Mi scuso per l’impossibilità di continuare a ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Pescara via Libera del Senato al Decreto su reddito e pensioni con 149 + 110 notti 4 astenuti il provvedimento passa alla camera molto molto soddisfatto così il vicepremier Di Maio dopo lo chiede il Senato bagarre nell’aula nel corso dell’intervento di Paola Taverna 5 Stelle sul decretone Taverna vicepresidente del Senato ha più volte attaccato il Partito ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora. Decretone : via libera al senato - 27 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Decretone: arriva il via libera al senato per il maxi provvedimento contenente il rdc e quota 100 , 27 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale rete dati dalla redazione in studio Roberta ascarelli padre di uno dei due allora coristi di 13 anni aggrediti sessualmente nel 1996 dal Cardinale George pell quando era arcivescovo di Melbourne sta intentando causa di chia contro il prelato che contro la Chiesa Cattolica dopo la morte del figlio per overdose di eroina nel 2014 il presidente della Nigeria stato Oggi ufficialmente dichiarato vincitore delle elezioni ...

Le Ultime Notizie di oggi in diretta : live : Le ultime notizie di oggi in diretta: live Le principali notizie di mercoledì 27 febbraio: dall’atteso vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un al caso Pell. La politica, con il primo via libera del Senato al decretone. E la cronaca, dall’Italia e dal mondo Parole chiave: ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Chiarelli nessuna conseguenza interna al Movimento 5 stelle nel governo del voto sardo e un’altra sulla tavola Luigi Di Maio rompe il silenzio dopo il voto sarebbe in una conferenza stampa sulla propria leadership e puntualizzare ruolo del capo politico si discute tra 4 anni quelle due persone su 330 che hanno parlato contro di me Non hanno il problema di essere rieletti in ...

Ultime Notizie di oggi : news di cronaca e politica dal governo - : Le principali notizie di mercoledì 27 febbraio: dall'atteso vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un al caso Pell. La politica, con il primo via libera del Senato al decretone. E la cronaca, dall'Italia e dal mondo

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio non ho mai parlato dei livelli manovre sui conti pubblici non c’è nessun contratto insieme al governo su questi temi temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione lo afferma il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria in una nota nella quale smentisce nel modo più categorico la ricostruzione giornalistica passa ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale auguro una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stata revocata la libertà su cauzione al cardinale George pell dichiarato colpevole da una giuria di abusi sessuali su 2 coristi di 13 anni quando era arcivescovo di Melbourne verso la fine degli anni 90 lo ha stabilito di Melbourne conclusione di un udienza presenza di condanna dove legali delle due parti hanno presentato le argomentazioni ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio investimenti Fermi quota 100 che non far salire l’occupazione aumento dei consumi dovuto al reddito di cittadinanza limitata 10 15 queste le obiezioni della commissione europea nel rapporto sull’Italia che sarà reso oggi e se per oggi atteso iniziato il primo via libera dell’aula il decretone taglia mi avverte gli Stati Uniti ...

Pensioni Ultime Notizie : pensione anticipata a 60 anni con Legge 104 : Pensioni ultime notizie: pensione anticipata a 60 anni con Legge 104 Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano una proposta da aggiungere al maxidecreto contenente Quota 100 tramite emendamento. L’intenzione del Psi, per voce del suo segretario Riccardo Nencini, è quello di agevolare la pensione anticipata per tutti quei nuclei familiari con un disabile. Intanto l’Inps continua a snocciolare i numeri delle domande presentate per Quota ...

Pensioni Ultime Notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...