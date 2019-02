Roma | a 2 anni soffocata da un pezzo di banana | la bimba è in fin di vita

Montorio Romano : ubriaco punta il coltello al collo del figlio di 7 anni - arrestato : I carabinieri della stazione di Nerola in provincia di Roma hanno arrestato un marocchino di 37 anni, residente in Italia da qualche tempo regolarmente, per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. L'uomo è stato accusato di avere minacciato il figlio di soli 7 anni , per futili motivi in stato di ebrezza, con un coltello. Successivamente, il presunto colpevole ha anche assalito a calci e pugni i militari dell'arma ...

Antonio Casamonica condannato a 7 anni per il raid al Roxy Bar della Romanina : Il tribunale di Roma ha condannato a 7 anni di reclusione Antonio Casamonica in relazione all’aggressione in un bar della Romanina, un quartiere periferico, avvenuto il 1 primo aprile dell’anno scorso. Lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso i reati contestati dal pm Giovanni Musarò. La procura aveva chiesto una condanna a 7 anni e ...

Roma - per i giudici è colpevole : ad Alemanno sei anni di carcere per Mafia Capitale : Per il suo ruolo apicale in quanto sindaco, sarebbe stato il 'politico di riferimento' all'interno dell'amministrazione comunale capitolina dell'organizzazione Mafia Capitale capeggiata da Massimo Carminati. Si sarebbe fatto corrompere e avrebbe ricevuto molto denaro, in cambio di precisi 'favori': pilotare nomine e appalti, specie nella municipalizzata Ama. Non più accuse pesantissime, ma certezze quelle dei giudici della Seconda sezione penale ...

Mondo di Mezzo - Gianni Alemanno condannato dal tribunale di Roma a sei anni : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in primo grado dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma a 6 anni di carcere, per corruzione e finanziamento illecito. Alemanno era comparso nelle carte della prima ondata di arresti dell’inchiesta su Mafia Capitale, il 2 dicembre 2014, nel corso della quale erano finite in carcere 37 persone. I magistrati di Piazzale Clodio lo avevano accusato di aver ricevuto in gran parte ...

Roma : bambina di 2 anni si soffoca mangiando una banana. E' grave : Si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Gemelli di Roma, la bambina di soli due anni che sabato mattina ingerendo un pezzo di banana è rimasta soffocata . Trasportata d'...

Maltempo Sicilia - nel Siracusano danni a una serra su due : “Roma dichiari lo stato di calamità” : Prima conta dei danni in Sicilia dopo il Maltempo che durante lo scorso weekend ha flagellato soprattutto i territori del sud-est dell’Isola. L’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, in queste ore sta visitando le aree colpite per manifestare “la piena vicinanza” del Governo regionale ad agricoltori e pescatori e quantificare l’entità dei danni, che hanno colpito anche il comparto della pesca con ...

Roma - Pasquale muore a 14 anni : forse schiacciato dal peso del papà : L'ennesima tragedia, in cui a perdere la vita è un ragazzino, appena adolescente, si è verificata nella giornata di sabato, 23 febbraio, nella provincia di Roma, esattamente nel comune di Capena. Pasquale Persia, di appena quattordici anni, secondo Il Mattino, sarebbe rimasto schiacciato dal peso del suo papà Gabriele, caduto accidentalmente dal tetto dell'azienda della propria famiglia. Secondo quanto riferisce Repubblica, invece, la caduta del ...

Roma - raid al bar del quartiere Romanina : 7 anni ad Antonio Casamonica : Sette anni di reclusione. Questa la condanna inflitta dai giudici della VI sezione penale del tribunale di Roma ad Antonio Casamonica per l’aggressione avvenuta il primo aprile dello scorso anno in un bar della Romanina, il Roxy Bar di via Barzilai. La procura aveva chiesto una condanna a 7 anni e 4 mesi. Lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso i reati contestati dal pm Giovanni Musarò. Al termine della pena, Casamonica dovrà ...

