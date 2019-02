Manovra - Tria : non discussa in Ecofin : 15.30 Il ministro Tria assicura in Commissione finanze al Senato che di reddito di cittadinanza e quota 100"non si è assolutamente parlato nell'Ecofin di febbraio. Il dibattito sulla nostra Manovra si è esaurito nelle settimane precedenti", non è stata affrontata né negli ultimi Ecofin né nell'Eurogruppo. Il ministro dell'Economia sottolinea che "anche secondo le regole europee", "nessuno può entrare nelle scelte di politica economica dei ...

Sale lo scontro Tria-Di Maio su TAV - aumento IVA e rischio Manovra-bis : Sempre più lontane le posizioni tra il vice premier Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Oggetto del contendere sono molti temi caldissimi tra cui TAV e rischio aumento IVA. Il vertice di ieri a Palazzo Chigi avrebbe visto consumarsi una nuova frattura tra i due ...

Tria smentisce aumento dell'Iva e Manovra-bis sui conti pubblici : Temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione": lo afferma il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria in una nota nella quale "smentisce nel modo più categorico, le ...

Tria-Conte : no patrimoniale e Manovra bis. Ministro : 'critici godono per cattive notizie come tricoteuses a ghigliottina' : Niente patrimoniale. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore. Lo dice anche il Ministro dell'economia Giovanni Tria, che ha ripreso tra l'altro una frase proferita dal Ministro degli Affari europei Paolo Savona, ora candidato dal governo per la presidenza della Consob , laddove, parlando ...

Aumento Iva - parla Tria : 'Sono follie'. Manovra Bis? Non è il momento : A fare chiarezza ci ha pensato il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, intervenuto ieri sera nella trasmissione in onda su Rete4 'Quarta Repubblica', iniziando dalla smentita circa una possibile ...

Conti pubblici : Tria - 'non credo che l'Europa ci chiederà una Manovra correttiva. Sarebbe uno sbaglio' : Roma, 25 feb 22:19 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, nella trasmissione "Quarta Repubblica" su Rete4 ha detto che "è prematuro parlare di manovra correttiva" e che, prima di tutto, bisogna chiedersi "che cosa ...

Tria - Manovra bis? Una follia. L'oro di Bankitalia al governo? Sarebbe aiuto di Stato : E sulla Tav spiega: il problema non è il rapporto costi-benefici. Il problema è che nessuno investe in Italia se il governo cambia piani, contratti e leggi

Tria : l'Iva non aumenterà - basta fissazione Manovra-bis : La dimostrazione sta nella reazione dopo il giudizio di Fitch: 'sono rimasti delusi che non c'è stato il downgrade dell'economia'. 'Si può odiare questo governo, ma siamo tutti italiani, - ha ...

Giovanni Tria difende la Tav e l'oro di Bankitalia. Manovra bis e aumento Iva? 'Follie e fissazioni' : A Quarta Repubblica il ministro dell'Economia commenta anche la nomina di Tridico all'Inps? 'L'ho saputo dai giornali'

Manovra correttiva - scatta la nuova battaglia M5s-Lega contro Tria : Dalla legge di Bilancio siamo passati al Def e alla possibilità di una Manovra correttiva che tanto Salvini che Di Maio escludono e Tria che invece si limita a sperare non debba essere necessaria. Ma a differenza di allora ci sono già delle certezze con cui fare i conti. L’Italia è entrata in recessione e tutti gli istituti segnalano una crescita per quest’anno prossima allo zero...

