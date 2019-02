LA CASA DI JACK di Lars Von Trier - La recensione

La CASA di Jack - l’immenso e brutale film di Lars von Trier in sala : ma sarà vietato ai minori di 18 anni : Bambini uccisi con un fucile da caccia, un anatroccolo a cui viene staccata una zampa con una tenaglia, donne strozzate a mani nude e quando sono agonizzanti infilzate con un punteruolo nel cuore (da cui zampilla sangue come una fontana), un seno amputato che diventa un borsellino per i centesimi. Il campionario di efferatezze, dettagli cruenti, irrefrenabile sadismo, sono tutti concentrati in un film immenso, magmatico, provocatorio e brutale ...

Lars von Trier : «La CASA di Jack» ispirata dalla Divina Commedia : Si comincia con un dialogo nel buio. Due voci maschili. Due viandanti diretti chissà dove. Forse all'Inferno. O forse a La casa di Jack , nuovo e molto discusso film di Lars von Trier, da domani nelle ...

La CASA di Jack : tre clip e due spot del film in anteprima : La Casa di Jack, presentato all’ultima edizione del Festival di Cannes, arriverà nelle sale italiane il 28 febbraio. Di seguito (insieme alla sinossi del film) due spot tv e tre scene in anteprima del film diretto dal regista danese Lars von Trier. Le vicende de “La Casa di Jack” hanno luogo nell’America degli anni ’70 in cui seguiamo l’astuto Jack attraverso 5 incidenti, e cioè gli omicidi che definiscono il suo sviluppo ...

Lars von Trier - nella CASA di Jack il viaggio infernale di Matt Dillon nei panni di un artista psicopatico e serial killer : Festeggiare il compleanno parlando dell’efferato serial killer Jack e, naturalmente, del suo “creatore” Lars von Trier. E’ quanto sta accadendo a Matt Dillon, 55 anni oggi, giunto a Roma per accompagnare l’uscita italiana di La Casa di Jack (The House that Jack Built) prevista in 120 sale dal 28 febbraio dopo la controversa presentazione fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes. “Dubbi ne ho avuti tanti prima di accettare il ruolo, e anche ...

Matt Dillon su La CASA di Jack : 'Avevo paura di fare questo personaggio - ero spaventato da quell'orrore. Mi sono fidato di Lars Von Trier' : 'Ci sono persone che hanno amato il film ed altri che sono spaventati all'idea di vederlo. Si è detto che al Festival di Cannes alcuni spettatori abbiano lasciato la sala durate la proiezione. Io non ...

La CASA di Jack. Incontro con Matt Dillon : Parlando di Jack possiamo definirlo un misantropo, il modo in cui guarda il mondo sono gli occhi di un misantropo, non credo che sia il punto di vista di Lars, ma è sicuramente quello del suo ...

