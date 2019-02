B&B Day | il 9 marzo si dorme gratis anche nei borghi

vanityfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La Vecchia Latteria, Gardone Riviera (Brescia)B&B Chianalea 54, Scilla (Reggio Calabria)Chambre d'Hotes Maison Dominique, Challand Saint Anselme (Aosta)Musmelia Rooms, Mussomeli (Caltanissetta)Casa Saba, Orosei (Nuoro)Palazzo De Luca Bed and Breakfast, Fasano (Brindisi)Cascina Rosa, Grazzano Badoglio (Asti)A Portata di Mare, Loreto (Ancona)B&B 2 Fontane, Tornareccio (Chieti)Relais B&B Corte dei Turchi, Longiano (Forlì - Cesena)Casale Le Orme - Todi (Perugia)B&B Wanderlust, Folgaria (Trento)Palazzo Al Torrione, San Gimignano (Siena)B&B AmandoLevanto, Levanto (La Spezia)Villa Sorrento, Meta (Napoli)Sono in antichi palazzi nobiliari, ville, casali di campagna o in casette a un passo dalla spiaggia, e tutti in piccoli e bellissimiitaliani: sono i 15 Bed and Breakfast che trovate nella gallery sopra perfetti per una fuga di primavera, e per di più a metà prezzo se ...

patriziaprestip : Caro #Salvini. a) non hai mandato a casa nessuna sinistra, che invece è viva e combatte con noi. b) ti sei trasfer… - pietroraffa : Cosa ci dice il voto in #Sardegna: a) Il centrodestra è ben radicato nel Paese b) Il #M5s va malissimo, ma era una… - maumartina : Il 15 marzo anche noi in piazza per lo sciopero mondiale per il clima. La transizione ecologica è una urgenza. In I… -