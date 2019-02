Freedom Top Ten/ Il 'best of' della trasmissione di Roberto Giacobbo - 21 Febbraio - : Freedom top ten, in onda giovedì 21 dicembre, in prima serata su Rete4, propone i servizi priù belli della prima edizione del programma di Roberto Giacobbo.

Roberto Giacobbo : altezza - moglie e figli. La carriera del presentatore : Roberto Giacobbo: altezza, moglie e figli. La carriera del presentatore Chi è Roberto Giacobbo e carriera Misteri ed enigmi sono il pane quotidiano di Roberto Giacobbo. Il giornalista e conduttore televisivo da anni indaga sui segreti e gli eventi inspiegabili del mondo antico e moderno ed è stato anche docente di Teoria e tecnica dei nuovi media alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara. Lo scrittore nel corso del tempo ...

Chi è Roberto Giacobbo : età - biografia e curiosità : ... firmando vari programmi come autore: 'Ciao Italia' e 'Ciao Estate' per Rai 1, 'Big' , 'Mattino in famiglia' e 'Pomeriggio in famiglia' , 'La festa della mamma' , 'La cronaca in diretta' e molti ...

Freedom – oltre il confine : anticipazioni stasera 24 gennaio con Roberto Giacobbo : Freedom – oltre il confine: anticipazioni stasera 24 gennaio con Roberto Giacobbo stasera 24 gennaio 2019 alle 21.25 su Rete 4 andrà in onda la nuova puntata di Freedom. Il programma televisivo ideato e condotto da Roberto Giacobbo arriva così al sesto appuntamento con tanti misteri ed enigmi da risolvere. Con il suo inconfondibile stile, il giornalista trasporta i telespettatori in un mondo ...

Roberto Giacobbo : «Io sono come Milano - non mi fermo mai!» - : Per la cronaca, il servizio che vedete in queste pagine l'abbiamo realizzato lunedì 7 gennaio in piazza Duomo a Milano. Perché nella quinta puntata di «Freedom» la cattedrale sarà mostrata come mai ...

'Freedom Oltre il confine' - 17 gennaio : con Roberto Giacobbo una visita speciale nel Duomo di Milano : Uno spazio della serata viene invece dedicato alla nuova scienza sperimentata a Houston, negli Stati Uniti . Un viaggio verso il futuro, che vede una grande mente italiana lavorare all'estero: quella ...

'Freedom " Oltre il confine' - 3 gennaio : Roberto Giacobbo incontra Vittorio Storaro ANTICIPAZIONI : A lui, Freedom ha chiesto: cos'è il buio e cos'è la luce? La più grande piramide del mondo è in Messico , nascosta dalla vegetazione e sormontata da una chiesa. Al suo interno è possibile esplorare ...

'Freedom " Oltre il confine' - 27 dicembre : Roberto Giacobbo a Roma e in Egitto ANTICIPAZIONI : Qual è la storia di questa reliquia? Cosa dice la scienza a riguardo? Qual è il suo significato nascosto? Acquista su Amazon.it -15% L'uomo che fermò l'apocalisse Prezzo: EUR 15,30 Da: EUR 18,00 -22% ...

Freedom - Roberto Giacobbo va «oltre il confine» di Voyager : Roberto Giacobbo, Voyager Obelischi perduti, piramidi, antiche rovine e cunicoli da esplorare. Per il nuovo viaggio su Rete4, Roberto Giacobbo è tornato a percorrere le sue stesse orme. Nessun mistero da risolvere, quindi: con Freedom, il giornalista ha dichiaratamente dato seguito all’esperienza che lo aveva reso popolare su Rai2. Egli stesso, nei primi minuti di trasmissione, ha evocato con un certo trasporto il passaggio dal servizio ...

“Per cambiare il futuro bisogna sognare - io sono un ragazzo che ancora sogna”. Roberto Giacobbo premiato dai giovani innovatori dell’ANGI : Si è svolta il 14 dicembre, presso la suggestiva Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, la cerimonia di consegna del...