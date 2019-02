Quarta Categoria | un giorno con la Samp for Special

“Io voglio giocare a calcio” : la Quarta Categoria sbarca a Sassari [FOTO] : Il Sassari calcio Latte Dolce del presidente Roberto Fresu e il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Ats Sardegna – Assl Sassari sposano con convinzione ed entusiasmo il progetto Quarta Categoria (www.QuartaCategoria.it) per sostenere e consentire alla squadra affiliata all’associazione Como Cheria, di trasformare l’attività sportiva in un importante forma di riabilitazione psichica: una collaborazione dagli alti ...