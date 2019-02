inmeteo

: Un week-end da dimenticare per il sud...anche a Polignano un uomo ucciso dalle onde???? - meteo_real : Un week-end da dimenticare per il sud...anche a Polignano un uomo ucciso dalle onde???? - InMeteo : NEWS: Mareggiate estreme in Puglia : disperso ritrovato senza vita a Polignano a Mare -

(Di martedì 26 febbraio 2019) È stato un week-end da incubo per il sud Italia, dove una rapida ma intensa irruzione gelida ha portato maltempo e venti tempestosi di grecale come da anni non si verificano. Una vera e propria...