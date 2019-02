Di Maio resta il capo e rivoluziona il Movimento 5 Stelle

Alessandro Di Battista - le due garanzie che ha preteso da Luigi Di Maio per restare in campo fino alle Europee : Dalla tv e dai giornali è sparito ormai da quindici giorni, dalla 'disfatta' 5 Stelle in Abruzzo. Accusato, Alessandro Di Battista , di usare toni troppo alti, di fare la 'star'. Ma Dibba non è certo ...

Tav - vertice lampo a Palazzo Chigi : Di Maio assente - resta al Mise : È terminato il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, i ministri Enzo Moavero Milanesi, Riccardo Fraccaro e il sottosegretario alla ...

Tav - vertice lampo a Palazzo Chigi : Di Maio assente - resta al Mise : È terminato il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, i ministri Enzo Moavero Milanesi, Riccardo Fraccaro e il sottosegretario...

Tav - vertice lampo a Palazzo Chigi. Salvini : “Non ho letto dossier”. Di Maio resta al Mise. Esposito (Pd) : “Gigantesca bufala” : vertice lampo a Palazzo Chigi con al centro il dossier sul Tav e il caso Venezuela. Presenti, oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Assente il vicepremier Luigi Di Maio, rimasto al Mise. Secondo fonti qualificate non si è discussa della linea ...

Elezioni Abruzzo - Salvini «ruba» voti a Di Maio. Metà elettori M5S restano a casa : Quindi molti elettori Cinque stelle, non contenti dell'offerta politica del loro partito di riferimento, a questa tornata hanno deciso di restare a casa. Quanto al voto di genere, più della Metà ...

Consob - accordo Di Maio-Salvini su Savona presidente. Resta il no degli ortodossi M5s : «accordo su Savona presidente Consob». Così fonti della Lega confermano di buon mattino l'intesa nella maggioranza per il passaggio del ministro degli Affari europei alla poltrona lasciata libera da Mario Nava lo scorso settembre. Marcello Minenna, sponsorizzato dall'ala ortodossa del M5S, segretario generale. Ma quest'ultimo passaggio spetta ai commissari. Alle 12 il Consiglio dei ministri...

Consob - accordo Di Maio-Salvini su Savona presidente. Resta il no degli ortodossi M5S : «accordo su Savona presidente Consob». Così fonti della Lega confermano di buon mattino l'intesa nella maggioranza per il passaggio del ministro degli Affari europei alla poltrona lasciata libera da Mario Nava lo scorso settembre. Marcello Minenna, sponsorizzato dall'ala ortodossa del M5S, segretario generale. Ma quest'ultimo passaggio spetta ai commissari...

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Resta regola dei 10 anni di residenza per gli stranieri. Avanti anche col riscatto laurea” : “La misura del Reddito di cittadinanza, con la regola dei 10 anni di residenza per gli stranieri, c’è e resta così com’è perché il Reddito si rivolge agli italiani. Su quella misura non arretriamo, perché siamo convinti che per creare la pace sociale si debba aiutare le fasce sociali più in difficoltà”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, durante la conferenza per il lancio della campagna ‘Se lo ...

Recessione - Renzi attacca Di Maio : “Tragedia disperata di un uomo ridicolo”. Poi l’ironia sui navigator : “Come i forestali…” : “Siamo in Recessione e naturalmente Di Maio dà la colpa Pd, ai governi precedenti, a me. È la tragedia disperata di un uomo ridicolo”. È la replica, affidata a un video pubblicato sui social, di Matteo Renzi alle parole del ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico dopo i dati diffusi dall’Istat sul quarto trimestre. L’ex presidente del Consiglio, poi, ironizza sui navigator, paragonandoli ai “forestali del ...

Salvini : 'porti restano chiusi'. E Di Maio accusa Macron : 'lacrime di coccodrillo - sfrutta paesi africani' : Il Viminale non arretra: 'meno persone partono, meno persone muoiono'. Fronte aperto con la Francia: 'non prendiamo lezioni da chi sfrutta l'Africa facendo debito pubblico. Servono sanzioni dall'Ue' -

Migranti - Scanzi : “Saviano su Di Maio? Non ha tutti i torti ma spesso mi ricorda il predicatore di ‘Non ci resta che piangere’” : “Saviano su Di Maio? Io amo gli intellettuali arrabbiati, ma mi sarebbe piaciuto che lo scrittore avesse dimostrato la stessa rabbia anche coi governi precedenti, nei confronti dei quali lo ricordo un po’ più mansueto”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le ultime critiche al fiele dello scrittore Roberto Saviano sul vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, che, nella vicenda della nave ...

Sea Watch - Di Maio : 'Non ho scavalcato Salvini - la linea dura resta' - : Il vicepremier: "Donne e bambini vanno tutelati. Abbiamo dato la disponibilità ad accogliere circa 10 persone, sbarchino a Malta". E sul decreto sicurezza: "Tutti i sindaci lo applicheranno perché è ...

Migranti - Di Maio : "Sì a donne e bambini - ma resta linea dura" | Salvini : "M5s parli ma decido io - non arriva proprio nessuno" : I due vicepremier sembrano non concordare sulla gestione dell'emergenza dei profughi bloccati in mare a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye

Migranti - Di Maio : la linea dura resta : 9.00 "Vengano tutelati donne e bambini;sbarchino a Malta e li accoglieremo. Non ho sentito Salvini dire che donne e bambini devono rimanere sulle navi. Anzi. Ci siamo sentiti. Sono d'accordo sulla linea dura,non possiamo assumerci da soli i problemi dell'Unione Europea".Così il ministro del Lavoro e vicepremier, Di Maio, sul Crriere della Sera. I sindaci M5S "applicheranno il dl sicurezza perché è una legge dello Stato. Il punto è migliorare ...