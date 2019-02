Uno sviluppatore di Rockstar avrebbe confermato Bully 2

Uno sviluppatore al lavoro per trasformare una Nintendo Switch in un tablet Android : Lo sviluppatore ByLaws ha deciso di provare a trasformare una Nintendo Switch in un tablet Android. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Uno sviluppatore al lavoro per trasformare una Nintendo Switch in un tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Secondo Uno sviluppatore Microsoft non punterà sulla VR con la prossima Xbox : L'investimento di Sony nella tecnologia VR in questa generazione è stato lodevole, ed è probabile che cercheranno di fare ancora di più con PS5, mentre i report recenti hanno suggerito che Nintendo potrebbe portare la VR su Switch. Microsoft, tuttavia, è rimasta fuori dalla corsa alla VR e, in base ai loro piani, sembra che la realtà virtuale potrebbe non essere qualcosa su cui si concentreranno presto.Secondo Pablo Lafora, game designer presso ...

Il ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett? Secondo Uno sviluppatore di Metro Exodus è fattibile : Metro Exodus ha debuttato in questi giorni su PC, PS4 e Xbox One (avete letto la nostra recensione?) e lo ha fatto cercando di portare la serie verso nuovi orizzonti e verso un'esperienza che unisca la linearità dei primi capitoli ad aree decisamente più ampie e ricche di missioni secondarie e opportunità alternative alla sola missione principale.Recentemente il Digital Foundry ha deciso di intervistare il rendering programmer, Ben Archard, e il ...

Uno sviluppatore potrebbe aver involontariamente confermato l'open beta di The Division 2 : Un membro del team di sviluppo di The Division 2 potrebbe aver involontariamente confermato l'esistenza di una beta pubblica nei piani di Ubisoft. Come riporta VG247, il fatto è avvenuto durante un recente livestream sul canale Twitch ufficiale del gioco, uno degli ospiti ha infatti affermato di come alcuni dei bug presenti nella beta privata sarebbero poi stati risolti in quella pubblica. Per ora non possiamo essere sicuri al 100% ...

Apex Legends : Uno sviluppatore svela la presenza di un Easter Eggs dedicato al suo cane scomparso : Quando si lavora ad un gioco è inevitabile inserire degli Easter Eggs al suo interno, sia per invogliare i giocatori ad esplorare gli scenari alla loro ricerca che per omaggiare giochi, film e quanto altro ancora. Nel recente Apex Legends “Free to Play Battle Royale di Respawn Entertainment” , è stato inserito un Easter Eggs da parte dello sviluppatore Jason McCord, il quale commemora il suo cane recentemente ...

Secondo Uno sviluppatore di Respawn il team al lavoro su Star Wars Jedi : Fallen Order è quasi del tutto nuovo : Respawn Entertainment ed EA hanno lanciato Apex Legends, il nuovo sparatutto battle royale che si svolge nell'universo di Titanfall. Mentre questo è il primo gioco che lo sviluppatore distribuisce da Titanfall 2 del 2016, non è l'unico titolo che Respawn pianifica di lanciare quest'anno: Star Wars Jedi: Fallen Order, infatti, si appresta ad uscire entro il 2019.Ora che Respawn è uno studio che lavora su più progetti, probabilmente in molti sono ...

Uno sviluppatore di God of War - Chris O'Neill - si unisce al team di The Initiative : Microsoft ha dato vita al suo nuovo studio The Initiative lo scorso anno al fine di sfornare esclusive di qualità del calibro di Uncharted o God of War. Nell'ultimo periodo sono stati tanti i talenti che sono stati reclutati da Microsoft, pensiamo a Brian Westergaard, Annie Lohr, Blake Fischer, Christian Cantamessa, Daniel Neuburger e Lindsey McQueeney. Come riporta Windows Central, nella giornata di oggi alcuni utenti hanno notato che il ...

Google Pixel 3 XL sta ottenendo il supporto a Fuchsia grazie a Uno sviluppatore indipendente : grazie ad uno sviluppatore indipendente, Google Pixel 3 XL può finalmente contare sul supporto a Google Fuchsia. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Pixel 3 XL sta ottenendo il supporto a Fuchsia grazie a uno sviluppatore indipendente proviene da TuttoAndroid.

Perché lo sviluppo del remake di Final Fantasy 7 procede così lentamente? Parla Uno sviluppatore : Dopo l'annuncio ufficiale del gioco all'E3 2015, sull'hype generale per Final Fantasy VII remake è scesa un po' di polvere, anche Perché da allora poche sono state le informazioni sullo stato dei lavori. Eravamo rimasti a fine dicembre 2018 con le dichiarazioni del producer di Square-Enix, Yoshinori Kitase, il quale aveva genericamente affermato che lo sviluppo procede "senza problemi". Un'intervista al team planner della compagnia, Shinichiro ...

Uno sviluppatore annuncia un gioco basato sulla sua personale esperienza con il cancro : ecco a voi Overcome : Overcome Studios, gestito da Kabir Lal a Nuova Delhi, in India, ha annunciato il suo nuovissimo titolo chiamato Overcome che consente ai giocatori di provare le sfide che lo sviluppatore ha dovuto affrontare nella sua battaglia contro il cancro alla tenera età di 19 anni.Come riporta Dualshockers, il platform in 2D, il primo gioco degli studios, attinge dall'esperienza di Kabir, dalla diagnosi di cancro fino al trattamento che ha dovuto ...

La realtà aumentata monta a bordo di Huawei Mate 10 Pro (e non solo) grazie ad Uno sviluppatore italiano : Un utente italiano di XDA ha sviluppato un modulo Magisk per abilitare la realtà aumentata su Huawei Mate 10 Pro (e non solo) L'articolo La realtà aumentata monta a bordo di Huawei Mate 10 Pro (e non solo) grazie ad uno sviluppatore italiano proviene da TuttoAndroid.