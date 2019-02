huffingtonpost

: Tremila in corsa per le Europarlamentarie M5S, appena il 13% di donne - HuffPostItalia : Tremila in corsa per le Europarlamentarie M5S, appena il 13% di donne -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) I candidati alle5 stelle sono 2994, di questi solo 405il 13% del totale. Sulla piattaforma Rousseau, in vista delle elezioni europee del 26 maggio, si registra la bassa percentuale di candidature femminili rispetto a quelle maschili.All'AdnKronos, l'associazione Rousseau rende note le cifre delle circoscrizioni con più candidati. "Vince" quella meridionale con 914 candidature. Nella Circoscrizione Isole si registra la più alta percentuale di, il 16%, mentre in quella Nord Occidentale la più bassa (10,7%). Il maggior numero di candidati a livello regionale si registra, nell'ordine, in Lazio, Campania e Lombardia.Il processo di verifica dei requisiti, secondo le direttive del Movimento, è già iniziato e durerà alcune settimane, al termine delle quali sarà diramata la lista dei candidati a tutti ...