The Voice | ma se Elettra Lamborghini ha le caratteristiche per stare in giuria del

Freccero : "Prima puntata di Popolo sovrano un disastro. Sfera Ebbasta escluso da The Voice? Rai politicamente corretta" : Intervistato dal quotidiano Libero, Carlo Freccero ha affrontato alcuni temi caldi che riguardano la sua Rai2. A partire dalle profonde difficoltà di Popolo sovrano, il programma di approfondimento le cui prime due puntate andate in onda il giovedì sera hanno ottenuto una share inferiore al 3%. Il direttore - a tempo determinato, a fine anno finirà il mandato - della seconda rete della tv pubblica ammette di aver "avuto la presunzione di ...

Smentita Elettra Lamborghini al serale di Amici di Maria De Filippi - sarà a The Voice? : Elettra Lamborghini al serale di Amici di Maria De Filippi? Per niente. Sembra infatti che Maria De Filippi non abbia contattato Elettra Lamborghini, né abbia intenzione di farlo in vista dell'avvio della fase serale dell'edizione numero 18 del talent show. La notizia tuttavia impazza sul web ma di fondato non c'è assolutamente niente. Maria De Filippi potrebbe già essere effettivamente alla ricerca dei coach di Amici 18 per la fase ...

Amici 2019 : la De Filippi vorrebbe Elettra Lamborghini - 'corteggiata' anche da The Voice : Comincia l'attesa per la nuova stagione di Amici condotta da Maria De Filippi che riserva nuove sorprese ai milioni di telespettatori curiosi di conoscere le novità all'interno dello storico programma. In queste settimane si sta incominciando a parlare della possibile presenza nella trasmissione di Elettra Lamborghini, cantante tra le regine della scorsa estate attraverso brani di grande successo. Hanno avuto inizio le valutazioni per decidere ...

Sfera Ebbasta a ‘The Voice’ - la Rai deve puntare alla qualità. Non a rincorrere lo share : “La mia missione è quella di recuperare un pubblico giovane, che rifiuta la Rai come se fosse un veleno e preferisce cercare l’intrattenimento sulle piattaforme over the top”. Partendo da questa premessa Carlo Freccero, direttore di Rai 2, aveva pensato che The Voice fosse un prodotto affidabile. Conduzione affidata a Simona Ventura e quattro coach: Gué Pequeno, Elettra Lamborghini, Morgan e Sfera Ebbasta. Tutto pronto o quasi per la ...

Sfera Ebbasta a ‘The Voice’ - non serve essere politicamente corretti per dire no : La prima domanda che sorge spontanea dopo l’esclusione del cantante Sfera Ebbasta dal programma televisivo Rai The Voice è una: come potevano i produttori e autori della società Fremantle pensare che un nome simile sarebbe stato accettato dalla Rai? Come poteva lo stesso Carlo Freccero, direttore di Rai Due, credere che sarebbe passato? E ancora prima: com’è possibile che a una società guidata persone di livello, vedi Lorenzo Mieli, ...

Frasi culTV : The Voice - Ora o mai più 2 - Adrian - segreti dell'Isola dei famosi - chiude Il paradiso delle signore : Lo trovo acqua fresca, che ci sia o non ci sia non mi pare che cambi il mondo. Non vedo una 'questione Fazio', piuttosto una 'questione contratto di Fazio': mi pare eccessivo. Ma sta sul mercato, lui ...

Simona Ventura a The Voice Of Italy : 'Grazie a Maria De Filippi' : Simona Ventura sarà protagonista della nuova edizione del programma The Voice Of Italy che torna portando nuove sorprese ai milioni di telespettatori italiani. La conduttrice non ha nascosto la propria emozione in quanto torna in Rai dopo un periodo di assenza che l'ha vista al timone di trasmissioni della Mediaset. La Rai ha visto crescere la Ventura arrivata a condurre manifestazioni importanti, tra cui spicca il Festival di Sanremo nel 2004, ...

I Retroscena di Blogo : Fremantle si sfila da The Voice per lasciare il posto a... Fremantle : Si è tanto scritto in questi giorni rispetto alla tormentata genesi della nuova edizione di The Voice. L'intento di Rai2 è piuttosto chiaro, dare al proprio programma lo stesso smalto della produzione del talent più maestoso e costoso della televisione italiana, ovvero X Factor (che però ormai più che un programma tv è diventato una operazione di marketing). Per fare questo Carlo Freccero ha chiamato la società di produzione che si occupa ...

Sfera Ebbasta escluso da The Voice/ Il manager : 'Scorretti. Prenderemo provvedimenti' : Sfera Ebbasta escluso da The Voice of Italy. Il manager del trapper, Shablo, parla all'Ansa: 'Scorretti. Prenderemo provvedimenti'

The Voice - il manager Shablo contro l’esclusione di Sfera Ebbasta : «Motivazione pretestuosa - mi riservo provvedimenti» : Sfera Ebbasta, Shablo L’esclusione di Sfera Ebbasta dalla giuria di The Voice? Dettata da una “motivazione pretestuosa e non reale“. Shablo, manager del trapper milanese, getta benzina sul fuoco. La vera incognita – lo avevamo scritto – ora è lui. Dopo l’intervento dell’AD Rai Salini sul cast del talent in programma su Rai2, il produttore ha infatti usato toni polemici per commentare la vicenda e si è ...

The Voice - manager Sfera Ebbasta : "Escluso da Rai con motivazione pretestuosa e non reale" : "Resto sorpreso ed amareggiato di fronte a questi atteggiamenti e vedo un solo comportamento politicamente scorretto. Mi riservo di prendere quindi i legittimi provvedimenti a tutela dell'artista che rappresento". Questo il sunto delle dichiarazioni rilasciate all'Ansa da Shablo, manager e produttore di Sfera Ebbasta, in merito allo stop alla presenza in giuria del trapper da parte dell'ad Rai Fabrizio Salini. Di seguito la dichiarazione ...

The Voice - caso Sfera Ebbasta. Parla l’Ad Rai Salini : news sul talent : The Voice e il caso Sfera Ebbasta, Parla l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini: la situazione, ultime news Continua a imperversare il caso The Voice. Il programma che dovrebbe partire il 16 aprile su Rai Due (il condizionale è d’obbligo visti gli ostacoli degli ultimi giorni in cui si è sfilata anche la casa di produzione […] L'articolo The Voice, caso Sfera Ebbasta. Parla l’Ad Rai Salini: news sul talent proviene ...

Rai e politica : Morani (Pd) critica ascolti Tg2 Post - Tiramani (Lega) contro giudici The Voice : La politica conferma, ancora una volta, di essere ossessionata dalla tv, soprattutto se pubblica (ideale per strumentalizzarla). Da una parte la deputata del Pd Alessia Morani discetta degli ascolti (bassi) della puntata di ieri di Tg2Post con ospite il ministro Salvini, dall'altra quello della Lega Paolo Tiramani, capogruppo vigilanza Rai, critica i giudici in pectore di The Voice e chiede di dare la precedenza ad "un valido cantante ...

The Voice 2019 - no della Rai a Sfera Ebbasta. Fremantle lascia - Tombolini c’è. L’incognita è Shablo! : Sfera Ebbasta In Rai è scoppiato il caso The Voice. Lo show musicale di Rai 2, al via ad aprile con la conduzione di Simona Ventura, aveva individuato in Morgan, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Sfera Ebbasta l’inedito quartetto di coach al quale affidare le sorti di un talent alla ricerca di nuovo slancio. Dai piani alti di Viale Mazzini, però, hanno fin da subito storto il naso sulla scelta dei coach, di fatto mai ufficializzati. La ...