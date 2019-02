Smartphone | Huawei si piega ma non si spezza Disgelo con Trump?

Lo Smartphone pieghevole Huawei Mate X supporta il 5G e costa 2.300 euro : Huawei ha approfittato della cornice del Mobile World Congress 2019 per rispondere al Galaxy Fold di Samsung con la sua versione di smartphone pieghevole, il Mate X. Dal punto di vista tecnico sembra un prodotto più pronto al debutto sul mercato rispetto al concorrente, oltre che più interessante in virtù del supporto per le reti 5G. Il prezzo è salatissimo: 2.299 euro nella versione con 8 Gigabyte di memoria RAM e 256 Gigabyte di spazio di ...

Huawei Mate X svelato : il primo Smartphone pieghevole con connettività 5G : Nonostante la batteria sia piuttosto importante, Huawei afferma che il Mate X al momento è lo smartphone pieghevole più sottile al mondo. Infatti il dispositivo raggiunge uno spessore massimo di 11mm ...

Mate X : al MWC Huawei presenta lo Smartphone pieghevole 5G da 2300€ : Mate X è il primo smartphone pieghevole di Huawei. presentato in anteprima al MWC 2019 di Barcellona, arriverà sul mercato nella seconda metà dell’anno con in dote il 5G. L’azienda da 200 milioni di smartphone venduti punta al primo posto, lo smartphone pieghevole servirà all’immagine della società, ma saranno altri (Continua a leggere)L'articolo Mate X: al MWC Huawei presenta lo smartphone pieghevole 5G da 2300€ è stato ...

Mate X : da Huawei lo Smartphone pieghevole sottile e con connessione 5G più veloce al mondo : Nella giornata d'anteprime al MWC 2019 , Huawei ha mostrato, tramite una conferenza stampa, il suo primo smartphone pieghevole , lo Huawei Mate X, con il 5G definito il più veloce al mondo . Il Mate X , 295 grammi, , concepito nella colorazione Interstellar Blue , presenta un display frontale da 6.6 pollici , 2480×1148 pixel, 19.5:9, , uno posteriore da 6.38 pollici , 2480&...

Lo Smartphone pieghevole di Huawei : A quattro giorni da lancio di Galaxy Fold , lo smartphone pieghevole di Samsung, Huawei lancia Mate X, il suo pieghevole che sarà compatibile con il 5G. Costerà 2.300 euro e sarà disponibile da metà ...

Lo Smartphone pieghevole di Huawei : A quattro giorni da lancio di Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung, Huawei lancia Mate X, il suo pieghevole che sarà compatibile con il 5G. Costerà 2.300 euro e sarà disponibile da metà 2019. Richard Yu, responsabile del business consumer di Huawei, ha riconosciuto che il prezzo "è un po' alto" (superiore anche a quello del Galaxy Fold che arriverà sul mercato a maggio a 2.000 euro) ma ha assicurato ...

Mwc 2019 - Mate X : lo Smartphone Huawei è pieghevole e 5G - il prezzo è 2.300 euro - : «Lo smartphone pieghevole 5G più veloce del mondo», sentenzia, già, Huawei. Come i coreani, i cinesi si sono affidati a una cerniera meccanica proprietaria per concedere la flessibilità alla schermo ...

Huawei rivoluziona lo Smartphone - lancia il pieghevole MateX : BARCELLONA, 24 FEB - Al Mobile World Congress di Barcellona, Huawei lancia la rivoluzione dello smartphone. Il colosso cinese abbraccia la nuova forma del pieghevole con il Mate X, un dispositivo che ...

Mobile World Congress : rivoluzione Huawei - lancia lo Smartphone pieghevole Mate X : 1/10 AFP/LaPresse ...

Smartphone pieghevoli - ma la cover? Ecco l’idea di Huawei : Huawei Mate X è il primo Smartphone pieghevole di Huawei, e l'azienda ha già pensato ad una cover protettiva: Eccola, in tutta la sua scomodità L'articolo Smartphone pieghevoli, ma la cover? Ecco l’idea di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Rompe gli schermi lo Smartphone pieghevole Huawei Mate X : foto - scheda tecnica - prezzo e disponibilità in Italia : Oggi 24 febbraio è indubbiamente il giorno dello smartphone pieghevole Huawei Mate X, appena lanciato in un evento di scena a Barcellona, il giorno prima del tanto atteso via al mobile World Congress. Si tratta non solo del primo device con schermo flessibile del produttore ma pure di quello con supporto alle reti 5G. La corposa novità hardware giunge naturalmente dopo il tanto chiacchierato Samsung Galaxy Fold, ma vediamo quali sono le ...

Huawei Mate X - lo Smartphone pieghevole più veloce che c’è : Huawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XSi chiama Mate X ed è il primo smartphone pieghevole dell’azienda. Richard Yu, Ceo della divisione consumer di Huawei, ce lo aveva annunciato a “casa” sua, in Cina, e ora ce l’ha mostrato in Spagna, dove è in corso il Mobile World Congress. Si apre e chiude come un libro, ma al contrario del modello presentato da Samsung in settimana, quando chiuso i display rimangono nella parte esteriore, ...

Huawei Mate X ufficiale : il primo Smartphone pieghevole di Huawei è eccezionale : Nel corso dell'evento tenutosi oggi al MWC 2019 Huawei ha presentato il suo primo smartphone pieghevole, Huawei Mate X, con connessione 5G. L'articolo Huawei Mate X ufficiale: il primo smartphone pieghevole di Huawei è eccezionale proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - arriva Xiaomi e cresce più di Huawei : da maggio un 5G a meno di 600 euro : La batteria è da 3300 mAh ed è predisposto per la ricarica senza fili che promette di essere la più veloce del mondo: il 100% in 90 minuti. Colori cangianti che fanno molto giovane sarà disponibile ...