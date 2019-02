Serie A | al via l’assemblea sulla ripartizione dei diritti tv

Serie C - Siracusa-Rieti rinviata : il "De Simone" danneggiato dal vento : SIRACUSA - rinviata la gara tra Siracusa e Rieti , in programma nella giornata di oggi: le avverse condizioni meteo hanno infatto causato danni allo stadio De Simone e la commissione tecnica ha ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : cade Viareggio - vincono Forte dei Marmi e Lodi : Prosegue anche nella 21esima giornata il duello tra Forte dei Marmi e Lodi che sta caratterizzando la Serie A1 di Hockey su pista, con le due formazioni che sono riuscite ad ottenere la vittoria rispettivamente contro Sandrigo (9-3 con doppietta di Federico Ambrosio) e Ubroker Scandiano (5-1 in trasferta). In terza piazza regge il Valdagno, capace di avere la meglio 4-2 sul Bassano, mentre il Viareggio cade 4-2 nello scontro diretto contro il ...

Risultati Serie C diretta live : il turno prende il via con il Girone B : Risultati Serie C diretta live – Si torna in campo per la nuova giornata del campionato di Serie C, il torneo è entrato ormai nella fase importante e sono in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Si inizia con il Girone B, match davanti al pubblico amico per il Gubbio contro il Feralpisalò, stesso discorso per il Sudtirol contro il Rimini. La Triestina affronta il Renate, trasferta insidiosa per il ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : impegni agevoli per Lodi e Forte dei Marmi - Viareggio per blindare il terzo posto : La Serie A1 di Hockey su pista è giunta alla sua giornata numero 21, che si svolgerà interamente domani (23 febbraio 2019), e vedrà riprendere il confronto a distanza tra Lodi e Forte dei Marmi, che dopo il 2-2 dello scontro diretto vedrà due impegni piuttosto agevoli, con i lombardi che saranno ospiti della Ubroker Scandiano, mentre i toscani se la vedranno con il Sandrigo. Il piatto Forte è però la sfida tra Viareggio e Lanaro Freganze, dove i ...

Adrian rinviato? Lo show e la Serie d'animazione dovrebbero tornare in autunno : Nel frattempo Celentano aveva chiamato in causa la società Mondo Tv per un risarcimento: non soddisfatta dal lavoro svolto, avviò una causa di risarcimento dal febbraio 2012, cui Mondo tv rispose con ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : pari tra Lodi e Forte dei Marmi nel big match - Viareggio si prende il terzo posto : Ventesima giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2019, dove non sono mancate le emozioni, con il big match tra Lodi e Forte dei Marmi che ha riservato molte emozioni e quattro reti, due per parte, per un 2-2 che fa rimanere i lombardi in vetta alla classifica. Eroi della sfida Alessandro Verona e Marti Casas, una doppietta per parte, che non fa felice nessuna delle due compagini, con Viareggio che si avvicina pericolosamente alla ...

Serie C Novara - ufficiale l'esonero di Viali : Novara - Era nell'aria da ieri, ma è arrivata l'ufficialità: William Viali non è più l'allenatore del Novara . La società ha esonerato il tecnico dopo il pari casalingo con la Pistoiese dell'ultimo ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : partite al via! Diretta gol live score : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle tre partite in programma oggi domenica 17 febbraio per la 24giornata.

RISULTATI Serie C/ Classifica aggiornata : partite al via! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite di oggi, domenica 17 febbraio, per la 27giornata nei gironi A e C.

Niente schermo QHD per la Serie Huawei P30 - che userà ovviamente Android 9 Pie : Secondo quanto riporta lo User Agent Profile trovato in Rete, Huawei P30 e P30 Pro utilizzeranno uno schermo FullHD+ e, ovviamente, Android 9 Pie. L'articolo Niente schermo QHD per la serie Huawei P30, che userà ovviamente Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : via ai primi match! Diretta gol live score : Risultati Serie C: le Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite previste oggi 16 febbraio 2019, nella 27giornata del girone B.

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : via alle prime partite! Diretta gol live : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite di oggi mercoledì 13 febbraio nei gironi A, C per la 26giornata.

Serie A - al via l’assemblea : al centro la ripartizione delle risorse : I criteri di ripartizione delle risorse sono il principale tema al centro dell’assemblea della Lega Serie A che ha preso il via in tarda mattinata con la presenza di 19 società su 20 (assente il Frosinone). All’ordine del giorno c’è, fra l’altro, l’elezione del consigliere di Lega in sostituzione di Marco Fassone, decaduto in estate […] L'articolo Serie A, al via l’assemblea: al centro la ripartizione delle ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : pareggio a Bologna - via alle altre partite! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle ultime sei partite che completeranno la 23giornata, oggi domenica 10 febbraio.