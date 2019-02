Scrutinio in Sardegna a rilento | centrodestra in vantaggio

Scrutinio-lumaca in Sardegna - Solinas avanti e Zedda insegue. Flop M5s : Roma, 25 feb., askanews, - L'esito del voto alle Regionali in Sardegna che, con le operazioni di scrutinio ancora a rilento, vede concretizzarsi lo spettro dell'Abruzzo sul Movimento cinque stelle '...

Sardegna - Scrutinio-lumaca. Solinas avanti e Zedda insegue. Crollo del M5s : L'esito del voto alle Regionali in Sardegna che, con le operazioni di scrutinio ancora a rilento, vede concretizzarsi lo spettro dell'Abruzzo sul Movimento cinque stelle "non va enfatizzato". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Sharm el Sheik dove è impegnato nel vertice Ue-Lega araba, invita a non ingigantire il rilievo di questo voto amministrativo nel quale il candidato governatore del Movimento cinque stelle, Francesco Desogus, ...

Elezioni regionali Sardegna 2019 - perché lo Scrutinio procede così lentamente : Le operazioni di scrutinio per le Elezioni regionali in Sardegna procedono al rilento: a più di cinque ore dall'inizio dello spoglio sono stati comunicati i dati relativi solamente a meno di cento sezioni su 1.840. I motivi sono due: le modalità di comunicazione dei risultati e anche le modalità dello spoglio.Continua a leggere

Sardegna - seggi aperti per lo Scrutinio : ANSA, - CAGLIARI, 25 FEB - Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri alle 22 con l'...

Al via lo Scrutinio delle schede in Sardegna : testa a testa tra centrodestra e centrosinistra : Ad accendere la polemica politica nel giorno della consultazione elettorale sarda è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini che dal mattino ha rotto il silenzio elettorale con un appello al ...