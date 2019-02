Sarri-Kepa | Mourinho | ' Allenatore lasciato in una situazione fragile al Chelsea'

Chelsea - Sarri nell'occhio del ciclone anche per colpa di Kepa : LONDRA - Un altro colpo alla panchina già traballante di Maurizio Sarri, e non tanto per la sconfitta ai rigori contro il Manchester City ma per quel che è accaduto verso la conclusione della finale ...

Sarri-Kepa - la stampa britannica punta il dito contro il tecnico italiano : “la nave sta affondando” : La stampa inglese contro Sarri: per i giornalisti britannici l’ammutinamento di Kepa è embrela della nave che affonda. tecnico del Chelsea nell’occhio del ciclone dopo sconfitta ai rigori in Coppa di Lega col City La sconfitta ai rigori del Chelsea per 4-3 nella finale di Coppa di Lega contro il Manchester City e la rabbia di Sarri sul finale di partita per l”ammutinamento’ del portiere Kepa Arrizabalaga che si ...

Caso Kepa al Chelsea - tabloid inglesi sicuri : «La nave di Sarri sta affondando» : L'episodio ha fatto infuriare il tecnico Maurizio Sarri , e la sua reazione ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. L'ex allenatore del Napoli, non sta vivendo un periodo facile, e quanto ...

Sarri-Kepa - scontro pazzesco : il tecnico italiano spiega il fatto : SARRI KEPA – Ha dell’incredibile quello che è accaduto nei minuti finali di Coppa di Lega tra Chelsea e Manchester City. Protagonisti il tecnico dei Blues Maurizio Sarri e il portiere Kepa, vittima di un attacco di crampi: l’allenatore italiano decide per la sostituzione, chiama a sè il secondo portiere Willy Caballero, comunica il tutto al quarto uomo […] L'articolo Sarri-Kepa, scontro pazzesco: il tecnico italiano ...

Chelsea - Kepa prova a fare chiarezza dopo il gran rifiuto : “ho parlato con Sarri - ecco cosa ci siamo detti” : Il portiere dei blues ha provato a fare chiarezza circa quanto successo nel finale del match con il Manchester City Quanto avvenuto nella finale di Carabao Cup tra Chelsea e Manchester City resterà impresso nella mente dei tifosi dei blues, che mai avevano assistito al rifiuto del cambio da parte di un proprio giocatore. AFP/LaPresse Protagonista il portiere Kepa, che ha rifiutato il cambio con Caballero stabilito da Sarri negli ultimi ...

Ammutinamento e anarchia - i giornali inglesi su Sarri e Kepa. La differenza con i giornali italiani : Le prime pagine Il caso Sarri-Kepa – poi smontato dai due tra conferenza stampa e massaggi sui social – rende plastica la differenza tra i giornali inglesi e quelli italiani. E inverte un po’ anche quello che è il luogo comune. Che in Italia si bada al risultato. Non è vero, a giudicare dalla posizione della stampa. Oggi le prime pagine sportive dei quotidiani britannici presentano parole come Ammutinamento e anarchia, anche ...

Sarri-Kepa - il tecnico italiano fa chiarezza : “ho parlato con lui - ecco come sono andate le cose” : Maurizio Sarri fa chiarezza sull’episodio di oggi in EFL col suo portiere Kepa: le parole del tecnico italiano dopo il ko col Manchester City Una domenica ricca di colpi di scena: prima del clamoroso rigore assegnato alla Fiorentina sul finale della sfida con l’Inter, che ha permesso ai viola di pareggiare, è stato uno stranissimo episodio che ha visto protagonista Maurizio Sarri ad attirare l’attenzione. Kepa ha ...

Chelsea - Sarri : 'Con Kepa ho chiarito. È stato solo un malinteso' : Nei minuti conclusivi dei supplementari della finale di Coppa di Lega Kepa Arrizabalaga ha rifiutato il cambio con Willy Caballero. A quel punto Maurizio Sarri non ci ha visto più , ma stando alle ...

Il City batte il Chelsea ai rigori. Ammutinamento Kepa : rifiuta il cambio e Sarri s'infuria Video : Il giallo del cambio del portiere, con Keba infortunato che si rifiuta di lasciare il posto a Caballero, prima del ko. Finisce male la giornata di Maurizio Sarri a Wembley, L'ex allenatore del Napoli ...

Caso Kepa - Sarri spiega tutto - : La Coppa di Lega è svanita, ma il Chelsea è vivo. I Blues, alle prese con un momento molto difficile, hanno tenuto testa alla corazzata Manchester City fino al 120', cedendo solo ai rigori. Un'...

Sarri : «Misunderstanding con Kepa - parlerò con lui» : In conferenza Nella conferenza stampa successiva alla finale di Coppa di Lega inglese vinta dal City ai rigori sul Chelsea, la prima domanda a Maurizio Sarri è stata ovviamente su quel che è successo col portiere Kepa che al 118esimo si è rifiutato di uscire. Maurizio Sarri says the Kepa substitution confusion was ‘a big misunderstanding’ because he thought the player had cramp. However he says Kepa was right that he could continue ...

Lite Sarri-Kepa prima dei rigori di Chelsea-Manchester City : ricostruzione : Nulla da fare per Maurizio Sarri , battuto ai calci di rigore nella finale di Coppa di Lega inglese. Il 4° confronto stagionale con l'amico Guardiola, infatti, premia il Manchester City che supera 4-3 ...

Kepa non accetta il cambio Chelsea ko ai rigori/ Video - Sarri furioso con il portiere : Kepa non accetta il cambio e il Chelsea va ko ai rigori. Maurizio Sarri furioso alla fine dei tempi supplementari voleva inserire Willy Caballero

Clamoroso al Chelsea - Kepa rifiuta il cambio : Sarri furioso [VIDEO] : Si è giocata la finale di Carabao Cup, sono scese in campo Chelsea e Manchester City, la partita non si è risolta nei 120 minuti poi i calci di rigori con il successo della squadra di Guardiola dopo gli errori di Jorginho e David Luiz. Ma è Clamoroso quanto successo pochi secondi prima della fine della partita. Il portiere Kepa soffre di crampi e Maurizio Sarri chiama subito il cambio, è pronto Willy Caballero ma salta tutto per il rifiuto ...