Particolarissimo LG G8s ThinQ | funzionalità rare e riconoscimento venoso

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Oggi 25 febbraio è stata la volta di LG G8s, oltre che di LG G8, che però non arriverà sul nostro mercato, e del quale, quindi, non ci occuperemo in questa sede. Il dispositivo vanta caratteristiche molto originali, rese possibili dall'innesto del sensore ToF: Air Motion (riconosce i movimenti della mano, in modo da controllare lo smartphone senza toccarlo per alzare ed abbassare il volume, rispondere ad una telefonate, etc.), Hand ID (del proprietario attraverso il sistema) e Face ID (facciale in 3D, così da non poter ingannare lo smartphone con l'utilizzo di una fotografia dell'interessato).Passiamo al quadro delle specifiche tecniche di LG G8s, altrettanto interessante: schermo OLED da 6.2 pollici FHD+ (2248 x 1080 pixel in formato 18,7:9), processore Snapdragon 855, 6GB di RAM, 64 o 128GB di storage (espandibile tramite ...