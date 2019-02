Parma-Napoli 0-4 | Carnevale si avvicina | lo scherzetto di Mertens a Gagliolo VIDEO

Highlights Parma-Napoli 0-4 - VIDEO - gol e sintesi. Milik implacabile : Il Napoli ha sconfitto il Parma per 4-0 nel match valido per la 25^ giornata di Serie A, i partenopei si sono imposti nettamente sul campo dei ducali e hanno confermato il loro buon momento di forma dopo la qualificazione agli ottavi di finale dell’Europa League. La partita è stata segnata dalla fantastica doppietta di Milik che ha firmato il secondo e il terzo gol, le marcature erano state aperte da Zielinski al 19′ mentre in ...

Parma-Napoli - Ancelotti : “Noi siamo stati più bravi a livello realizzativo” : PARMA NAPOLI 0-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria contro il Parma: “E’ stata una partita in linea con quelle che abbiamo giocato con Torino e Fiorentina. Stavolta siamo stati più bravi a livello realizzativo, il livello qualitativo della prestazione è […] L'articolo Parma-Napoli, Ancelotti: “Noi siamo stati più bravi a ...

Parma-Napoli 0-4 - pagelle / Stasera qualche chilo di cazzimma si è visto : MERET. Il Parma latita e Meret gli attaccanti biancocrociati li vede da lontano, per buona parte dei novanta minuti. Deve aspettare un’ora abbondante per fare una parata, deviando in angolo un tiro di Gervinho. L’unico dei padroni di casa – 6 Precisamente, aspetta circa 60 minuti. Dopo sei minuti scarsi l’unico altro intervento da registrare: di pugni – 6 MALCUIT. Come tutti i puledri di razza, Riccioli d’Oro deve ancora ammaestrare il suo ...

Milik - punizione sotto la barriera in Parma-Napoli : merito di... Ancelotti! VIDEO : Milik-Ancelotti e il retroscena della punizione A fine partita, intervistato da Sky Sport , Milik ha svelato un retroscena sulla sua punizione. "Devo ringraziare lo staff - ha detto il polacco -. Mi ...

Serie A : Parma-Napoli 0-4 - doppietta per Milik : All.: Ancelotti Arbitro: Marcatori: 19' Zielinski, N,, 36' e 28' st Milik, N,, 37' st Ounas, N, Ammoniti: Rigoni, Gagliolo , P,; Milik, N, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

