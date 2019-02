Il consigliere Galli a Le iene | ' Non chiedo scusa ad Emma Marrone | dovrebbe farlo lei'

Blastingnews

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Durante la puntata de Ledi domenica 24 febbraio è stato trasmesso un servizio che ha indignato l'opinione pubblica: un'inviata del programma, infatti, ha intervistato Massimilianodopo il commento sessista che ha scritto su Facebook contro. L'uomo, nonostante sia stato espulso dalla Lega per l'offesa che ha rivolto alla cantante, non si è mostrato pentito delle parole che ha usato sui social, anzi ha fatto sapere cheessere proprio la pugliese arsi con tutti per la frase "Aprite i porti" che ha detto nel corso di un suo recente concerto.Leintervistanosul 'caso' "Faresti meglio ad aprire le tue gambe e a farti pagare, per esempio", è questo quello che ha scritto Massimilianosu Facebook per commentare la frase "Aprite i porti" cheaveva usato pochi giorni prima in un live. Queste parole sono state ...