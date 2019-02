Traffico Roma del 24-02-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 24-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. RALLENTAMENTI TUTTAVIA DA SEGNALARE SULLA VIA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. AD OSTIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DELLA SCAFA, DANNEGGIATO DAL FORTE ...

Traffico Roma del 24-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 14 :20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A SUD DELLA CAPITALE: SULLA VIA DEL MARE CHIUSO PER LAVORI IL SOTTOVIA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI, POSSIBILI DISAGI. LA ...

Traffico Roma del 24-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E IL CENTRO RAI SAXA RUBRA. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINIA CI SPOSTIAMO AD OSTIA DOVE A CAUSA DI LAVORI AL PONTE DELLA SCAFA SI VIAGGIA A SENSO ...

Traffico Roma del 24-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E IL CENTRO RAI SAXA RUBRA. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA MAGNAGRECIA IN PROSSIMITA’ DI VIA AMITERNO IN ...

Traffico Roma del 24-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA MAGNAGRECIA IN PROSSIMITA’ DI VIA AMITERNO IN DIREZIONE DELLA CRISTOFORO COLOMOBO CI SPOSTIAMO AD OSTIA DOVE A CAUSA DI LAVORI AL PONTE DELLA SCAFA IL Traffico RALLENTA IN VIA DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE FIUMICINO. DOMENICA DI SPORT ...

Traffico Roma del 24-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER INCIDENTE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. CI SPOSTIAMO AD OSTIA DOVE A CAUSA DI LAVORI AL PONTE DELLA SCAFA IL Traffico RALLENTA IN VIA DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE ...

Vento forte - caos a Roma. Crollano alberi : feriti. Strade e Traffico in tilt : Tre morti in provincia, una quindicina di feriti. E poi le altre due vittime ad Alvito, nella Valle del Comino, in provincia di Frosinone. È il bilancio per una giornata di Vento forte che ha spazzato ...

Traffico Roma del 24-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… PER UN INCIDENTE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SONO CHIUSI GLI ACCESSI DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI , VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE. CI SPOSTIAMO AD OSTIA DOVE A CAUSA DI LAVORI AL ...

Traffico Roma del 24-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. UN INCIDENTE E’ SEGNALATO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA ...

Traffico Roma del 24-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ DOMENICA DI SPORT NELLA CAPITALE. ALL’EUR è IN PROGRAMMA LA “Roma DUATHLON RANK”, CORSA PODISTICA E GARA DI BIKE CON PARTENZA E ...

Traffico Roma del 23-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 23 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL TRIESTE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA VESCOVIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRISCILLA. SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE VIA DEL FORO ...

Traffico Roma del 23-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 23 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI ED IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA VIA SALARIA A VIALE DELLA ...

Maltempo Roma - cade un reticolato su Ponte Scafa : disagi al Traffico : Il forte vento ha provocato, sul Ponte della Scafa, sul Tevere, la caduta di un reticolato che separa la carreggiata stradale da una delle due sponde laterali. Un cartello stradale collegato a tale transennamento laterale, inoltre, è finito quasi sul centro della carreggiata. Si segnalano forti rallentamenti, per il conseguente restringimento del tratto percorribile dalle auto, nella viabilità di collegamento tra Ostia e Fiumicino. A quanto si è ...

Traffico Roma del 23-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 23 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DA VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI ED IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA VIA DELLE VALLI A VIALE DELLA MOSCHEA. MOLTI I DISAGI PER LA CADUTA DI ALBERI O RAMI DOVUTI AL ...