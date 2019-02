Roma | Dzeko | record a un passo Un gol e bye bye Wolfsburg

Roma - la rinascita di Dzeko che in campionato segna solo in trasferta : Quella di Dzeko è stata quasi una battaglia contro il mondo: con l'arbitro; con le scarpe che gli stavano strette e che ha dovuto cambiare in corsa; con Goldaniga, con il quale ha litigato a lungo ...

Roma - notte di errori e orrori. Ma la salva Dzeko : Settantadue secondi per cancellare una partenza choc, quindici per combinare un secondo pasticcio difensivo, il secondo guizzo della serata di Edin Dzeko all'ultimo tuffo per rimettere sui binari ...

Highlights Frosinone-Roma 2-3 - VIDEO e gol. Papera di Olsen - poi ci pensa Dzeko nel recupero : La Roma ha sconfitto il Frosinone per 3-2 nell’anticipo della 25esima giornata della Serie A 2019 di calcio. Un match ricco di emozioni quello del “Benito Stirpe” con i ciociari che sono passati in vantaggio al 5′ grazie a Ciano che ha tirato un missile dalla distanza e Olsen ha pasticciato la parata, probabilmente anche tradito dal forte vento della serata. I giallorossi hanno però ribaltato il risultato nel giro di un ...

Roma all’ultimo respiro - Dzeko le regala 3 punti : La Roma rischia di perdere, poi assapora il gusto del successo e, alla fine, quando sta per essere inchiodata sul pareggio, trova 3 punti che pesano una tonnellata contro un Frosinone mai domo. Nel frigorifero dello Stirpe finisce 3-2 per i giallorossi che continuano l'inseguimento alle milanesi, adesso uno (Milan) e due punti (Inter) sopra. La Roma ha rischiato grosso, non tanto di perdere, quando di pareggiare. Dopo essere andata sotto e avere ...

Top & flop - Frosinone-Roma : Dzeko - che carica. Olsen - la papera ma.... : Una partita sulle montagne russe, con una Roma inizialmente distratta che paga pegno. E una ripresa rocambolesca con la rimonta giallorossa al fotofinish. Ecco i protagonisti del top & flop di ...

Dzeko - gol e rabbia allo scadere : l’esultanza del bomber della Roma è liberatoria! [GALLERY e VIDEO] : Dzeko decide Frosinone-Roma allo scadere firmando la sua doppietta personale: il bomber giallorosso si lascia andare ad un’esultanza liberatoria Sembrava l’ennesima partita rovinata dai cali di concentrazione a cui la Roma è tristemente abituata. Dopo aver assaporato la vittoria, un errore (il secondo in partita) della difesa è costato il gol del momentaneo 2-2 a 10 minuti dalla fine. Storia già vista. Ma questa volta, Edin ...

Roma - Dzeko sventa il disastro contro il Frosinone : 3-2 al 95' : Frosinone-Roma 2-3 nell'incontro valido per la 25sima giornata di Serie A. Padroni di casa avanti dopo cinque minuti con Ciano, rimonta dei giallorossi con Dzeko (30') e Pellegrini (31'). Nella ripresa il provvisorio pareggio dei ciociari con Pinamonti (81') e rete della vittoria di Dzeko al 95'.

Frosinone-Roma 2-3 : Dzeko al 95' salva i giallorossi dalla figuraccia : Una Roma deludente vince in extremis a Frosinone per 3-2 e resta a punto dal Milan, quarto in classifica. In gol Ciano, Dzeko, Pellegrini, Pinamonti e ancora Dzeko al 95'. LEGGI LA CRONACA .

Roma a due facce : Dzeko stende il Frosinone - ma la difesa è imbarazzante! Derby e Porto 2 appuntamenti che valgono l’intera stagione : La Roma batte 2-3 il Frosinone allo scadere: partita strepitosa di Dzeko che copre gli errori di una difesa imbarazzante. Derby e ritorno con il Porto possono valere una stagione La Roma è una squadra in crisi? Questa è una delle domande più calde che accompagnano le ultime giornate di Serie A. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata per 7-1 contro la Fiorentina, la dura contestazione dei tifosi contro dirigenza, giocatori e ...

La Roma vince al 95' a Frosinone : Dzeko regala la vittoria ai giallorossi : La Roma di Eusebio Di Francesco vede le streghe per mezz'ora contro il Frosinone di Marco Baroni, va sotto nel punteggio con la papera di Olsen, la ribalta nel giro di un minuto con le reti di Dzeko e ...

Frosinone-Roma 2-3 - Serie A : fantastica doppietta di Dzeko - gol decisivo in pieno recupero : La Roma ha rischiato di farsi bloccare dal Frosinone nel derby laziale ma alla fine ha vinto per 3-2 in pieno recupero, conquistando così tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League: ora i giallorossi sono a una lunghezza dal quarto posto occupato dal Milan mentre i ciociari rimangono al penultimo posto, a cinque punti dalla salvezza. L’anticipo serale della 25^ giornata è stato davvero molto avvincente, ricco di ...

Immortale Dzeko - urlo Roma all’ultimo minuto : partita da brividi contro il Frosinone - finisce 2-3 [FOTO] : 1/38 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse L ...

'LIVE' Serie A Frosinone vs Roma - 2°T - 2-2 - Ciano 5 - Dzeko 30 - Pellegrini 31 - Pinamonti 80 - : Ecco le formazioni e la cronaca testuale della gara. 35 GOOOOOOALLLLLLLL Frosinone. Ripartenza dei ciociari dopo una disattenzione della difesa giallorossa, poco ordinata dopo l'uscita di Manolas. Il ...

Frosinone-Roma dalle 20.30 La Diretta ElSha - Pellegrini e Perotti davanti a Dzeko : E' in programma in Ciociaria il match del sabato sera alle ore 20.30: allo stadio Benito Stirpe incrociano le armi Frosinone e Roma, derby laziale di questa 25esima giornata di campionato. I padroni ...