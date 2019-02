La Capitale della Sila sotto un’intensa nevicata nella notte | fiocchi dai 700 metri in

Plovdiv - l'altra Capitale Europea della Cultura 2019 : Protagonista degli spettacoli sarà il Teatro Romano, con vari eventi che uniscono musica e meditazione, ma anche iniziative per far conoscere l'alfabeto cirillico. In estate il cartellone degli ...

Ciampino - il secondo aeroporto della Capitale paralizzato da due buste di carta : E' proprio il caso di dire che la burocrazia uccide e lo fa anche con delle attività efficienti e floride. L'ultimo caso di "empasse all'italiana" è rappresentato dal caso del principio di ncendio all'...

Roma Capitale della cultura : fine settimana di mostre - eventi e spettacoli : La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il

Via libera del governo : il Mef entra nel Capitale della Nuova Alitalia : Al vertice prendevano parte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Luigi Di Maio e del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Alitalia, Cda Fs per il partner. Delta-easyJet ...

Via libera del governo : il Mef entra nel Capitale della Nuova Alitalia : Il consiglio esaminerà gli sviluppi delle trattative per la ricerca del partner industriale per poter finalizzare l’offerta di acquisto delle attività della compagnia in amministrazione controllata...

VIDEO Roma-Porto 2-1 - Highlights - gol e sintesi in 2 minuti. Zaniolo nuovo re della Capitale : Non ci sono dubbi che sia stato Nicolò Zaniolo l’eroe della serata allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi, impegnati nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019, hanno sconfitto 2-1 il Porto e le due realizzazioni sono state proprio del centrocampista classe ’99. Grande fisicità e personalità le armi del 19enne che, nonostante il contesto altamente qualificato, ha espresso un livello di gioco importante che ...

Roma : da Capitale a Roccaraso a bordo del treno della neve : Roma – Dalla Capitale fino a Sulmona e Roccaraso direttamente a bordo di un affascinante treno d’epoca: dal 23 febbraio sara’ possibile grazie alla Fondazione Fs. Ogni fine settimana, fino al 10 marzo, dalla stazione di Roma Termini partira’ Il treno della neve composto da eleganti e comode carrozze degli anni 30′ e 40′. Partendo il sabato mattina alle 10, si potra’ visitare la Capitale Peligna, ...

Verona Capitale della bicicletta con campioni come Moser e Gimondi : ... piccini, negozianti, tecnici, curiosi potranno provare le bici più belle, partecipare agli educational, conoscere le squadre, gli sponsor, i campioni del 2019, vivere le esibizioni e gli spettacoli. ...

Ama Roma - tra bilanci bloccati e dimissioni in Campidoglio : tutti i nodi della raccolta rifiuti della Capitale : Piano assunzionale bloccato, stabilità economica incerta e un documento sul futuro strategico dell’azienda ancora chiuso nei cassetti. La crisi dei rifiuti a Roma viaggia di pari passo con le dichiarazioni della sindaca Virginia Raggi che si dice “stufa”, “dalla parte dei cittadini” e pretende “pulizia per le strade”. Ma la guerra politica in Campidoglio, deflagrata con la bocciatura del bilancio di Ama Spa e con le dimissioni dell’assessora ...

Napoli Capitale della sosta selvaggia : ecco i parcheggi più bizzarri del weekend : Napoli e la sosta selvaggia. In un qualsiasi sabato sera abbiamo deciso di percorrere in auto le vie della città alla scoperta dei parcheggi più originali. Partendo dal Vomero,...

Roma - nuova illuminazione per la sinagoga della Capitale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Parma sarà Capitale italiana della cultura 2020 : Parma sarà la capitale italiana della cultura per il 2020. La decisione è stata presa ieri dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei Beni e delle Attività culturali Alberto Bonisoli. Il Cdm, "vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, ha deliberato il conferimento alla città di Parma del titolo di 'capitale italiana della cultura' per l'anno 2020", si legge nella nota del Cdm.

Cdm - Parma Capitale italiana della cultura 2020 : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali Alberto Bonisoli, vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, ha deliberato il conferimento alla citta' di Parma del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2020. Lo si legge nella nota ufficiale di Palazzo Chigi.

"Spezia Capitale della vela professionale" : ... la ricchezza generata a Trieste dall'organizzazione dell'ultima "Barcolana" è stata superiore a 95 milioni di euro, derivanti da un positivo impatto di oltre 300.000 presenze sull'economia locale, ...