In Sardegna ha votato più gente che nel 2014 

Sardegna - il dato dell'affluenza alle ore 19 : ha votato il 43 - 78% degli aventi diritto : Dopo il dato delle ore 12, che era superiore al 16%, il Viminale ha reso noto quello delle ore 19 relativo all'affluenza alle elezioni regionali in corso in Sardegna: a tre ore dalla chiusura dell urne, prevista per le 22, hanno votato sull'isola il 43,78% degli aventi diritto (ovvero 643.842 cittad

Sardegna al voto fino alle 22 - alle 12 ha votato il 16 - 7% - +2 - 2% - : Arriva un nuovo test elettorale importante, dopo l'Abruzzo. Per le elezioni regionali in Sardegna le urne sono aperte dalle 7 alle 22 di oggi, domenica 24 febbraio. Lo spoglio dei voti ci sarà ...

Sardegna : Zedda - Cs - ha votato in via Venezia : Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Sardegna, ha votato alle12,40 alla Scuola "Randaccio"di via Venezia, a Cagliari.

Sardegna : Desogus - candidato presidente M5S - ha votato alle 10 - 15 : Il candidato alla presidenza della Regione Sardegna per il Movimento 5 Stelle Francesco Desogus, ha votato stamattina alle 10.15 nel seggio di via delle Fosse Ardeatine a Cagliari.