Fischnaller chiude in bellezza | 3° a Sochi

Slittino – Mondiali di Winterberg : niente medaglia per Fischnaller - l’azzurro chiude decimo la 2ª manche : Sfuma la medaglia ai Mondiali di Winterberg per Fischnaller, l’azzurro da terzo a decimo nella seconda manche Il sogno della medaglia è sfumato a ora di pranzo, quando Kevin Fischnaller non è riuscito a ripetere nella seconda manche la straordinaria e sorprendente prova disputata nella prima. Ai Mondiali di Winterberg, sulla pista dove ha conquistato l’unico trionfo della propria carriera in Coppa del mondo, l’azzurro ...